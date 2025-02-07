Экспресс на футбол: «Монако» ощутит нехватку Головина в матче с «ПСЖ»

Скоро выходные, которые принесут много интересных спортивных событий. Программа уикенда традиционно насыщенна. Однако в пятницу тоже есть на что посмотреть. А чтобы было занимательнее — держите экспресс на футбол сегодня, 7 февраля.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Монако»

Встреча чемпиона и вице-чемпиона должна быть близкой и захватывающей. Но, видимо, не в этот раз. Уже несколько месяцев Александр Головин испытывает боли в области голеностопа. Это важно потому, что россиянин выигрывал борьбу, совершал перехваты и грамотно закрывал зоны. У «ПСЖ» попросту не получалось конструировать атаки, когда он был на поле у «Монако». Другого такого футболиста у Ади Хюттера нет.

Подопечные Луиса Энрике же идут без поражений в Лиге 1 (15 побед и пять ничьих). За этот период забили 54 мяча, пропустили — 19. Также красно-синие на днях вышли в 1/8 финала Кубка Франции, уверенно обыграв «Ле-Ман» (2:0). Провёл первый полный матч за парижан Хвича Кварацхелия. Отыграл «на ноль» Матвей Сафонов. Всё в рабочем порядке.

Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча. Монегаски отстают от «ПСЖ» уже на 13 очков. Есть все предпосылки к тому, что отставание увеличится ещё на три очка. И с высокой долей вероятности встреча получится результативной. Красно-белым нечем крыть карты парижан.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»

Соперники ослаблены серьёзными кадровыми потерями, показывают совершенно невнятный футбол и много пропускают. Даже не знаешь, какой лучше вариант выбрать для ставки. Пожалуй, здесь можно проверить голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча.

Исходим из простой логики: много брака, регулярно совершаются простые ошибки, «привозы». К тому же «Манчестер Юнайтед» потерял до конца сезона Лисандро Мартинеса. Ведущий защитник получил травму на днях, во встрече с «Кристал Пэлас» (0:2). Оборона и так регулярно проваливалась, а без аргентинца будет совсем тяжко.

Также в пользу результативного исхода и голов с обеих сторон показатели команд (в 24 матчах АПЛ на двоих отгрузили 53 мяча, а получили — 86) и история очных встреч (только в двух из девяти последних соперники на двоих забили меньше трёх голов). Поверим, что и в этот раз смогут добраться до данной планки.

Прогноз на матч «Бавария» — «Вердер»

Во встрече предыдущего тура Бундеслиги мюнхенцы чуть было не нарвались на сенсационную потерю очков. Кто бы мог подумать, что трудности возникнут с располагающимся на предпоследней строчке «Хольштайном» (4:3)? К 60-й минуте мюнхенцы вели со счётом 4:0. Затем «привоз» и ещё два пропущенных в концовке. Слишком рано выключились из игры и едва не были наказаны за пижонство.

«Вердеру» придётся несладко, ведь «Бавария» будет нацелена исправиться. Есть все основания полагать, что Венсан Компани потребует от своих подопечных не сбавлять темп на протяжении всех 90 минут. Для многих клубов это сложно, но не для них. Мюнхенцы забивают в Бундеслиге в среднем 3,1 гола за матч. Как правило, доминируют. Должны сделать это и здесь.

Смело берём П1 + ТБ 4.5 мяча. Главный недостаток «Вердера» заметен невооружённым глазом. Результативность хорошая (в среднем 1,7 гола за матч), но пропускает команда чаще. А в Мюнхен бременцы отправляются ещё и без двух ведущих защитников. В игре предыдущего тура Бундеслиги с «Майнцем» (1:0) по красной карточке схлопотали Никлас Штарк и Марко Фридль.

Экспресс на футбол 7 февраля

Ставка 1: победа «ПСЖ» в матче с «Монако» и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

Ставка 2: обе забьют в матче «МЮ» — «Лестер» и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Ставка 3: победа «Баварии» в матче с «Вердером» и тотал больше 4.5 мяча за 2.40.

Общий коэффициент: 1.82 х 1.95 х 2.40 = 8.51.