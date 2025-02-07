«Реал» — «Атлетико». Симеоне остаётся в гонке!

У гостей даже есть шансы выиграть на «Сантьяго Бернабеу» впервые с 2016 года.

8 февраля в матче 23-го тура испанской Примеры встретятся «Реал» и «Атлетико». Дерби Мадрида пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Реал» — «Атлетико» 8 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.90, что составляет приблизительно 52% вероятности. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 4.30 — в районе 23%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 25%.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал» — «Атлетико» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Атлетико» (08.02.2025)

Встреча может в какой-то степени предопределить судьбу чемпионской гонки. «Реал» устроит любой исход, кроме поражения. В случае победы «Атлетико» подвинет «сливочных» на второе место. Уйдёт в отрыв на два очка и наверняка испытает прилив уверенности. Пока что всё это только в мечтах Диего Симеоне.

Однако мечты сбываются, и «матрасники» выглядят как команда, которая способна побороться в этом сезоне за победу во всех турнирах. Да-да, даже в Лиге чемпионов. Собран очень хорошо сбалансированный состав, ресурсы которого аргентинский специалист использует с близкой к максимальной эффективностью.

На днях «Атлетико» крупно победил «Хетафе» (5:0) в Кубке Короля. Впервые за 60 лет забил не менее пяти голов на поздней стадии турнира. Многих удивляет решение Симеоне накануне мадридского дерби выпустить близкий к основному состав. Но тренеру лучше знать, на что способны подопечные. Лидеры в настолько прекрасной форме, что и на мадридское дерби должно хватить сил.

Карло Анчелотти может только позавидовать. Он вынужден беречь оставшихся ведущих футболистов как зеницу ока. Во встрече с «Леганесом» (3:2) итальянский наставник выпустил много молодых. Победный гол на 90+3-й минуте забил 20-летний Гонсало Торрес, для которого матч стал дебютным за «Реал».

В лазарете почти все профильные защитники «Реала». А те, что доступны, либо в плохой форме, либо проигрывают конкуренцию выступающим не на своей позиции футболистам. Ещё «сливочных» часто подводит завершение. В игре предыдущего тура Примеры уступили располагающемуся неподалёку от зоны вылета «Эспаньолу» (0:1).

Никак не может избавиться от пристрастия транжирить моменты Килиан Мбаппе. Во встречах с командами из топ-6 первенства француз не забил ни одного гола. Это настораживает. В первом круге мадридцы сыграли с «Атлетико» вничью (1:1) и уже дважды уступили «Барселоне» в «эль класико» — 0:4 в Примере и 2:5 в матче за Суперкубок Испании. Даже поддержка родных трибун не помогла избежать разгрома.

За последние пять лет «матрасники» не одержали ни одной победы на «Сантьяго Бернабеу», но было много ничьих. Так почему бы не проверить Х2? «Атлетико» во всех турнирах потерпел всего лишь четыре поражения. А «Реал» — уже семь, плюс было четыре ничьих. Побед над действительно сильными соперниками совсем мало. Не будет и теперь.

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.96.