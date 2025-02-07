Шанс для Аморима и Гвардиолы спасти сезон. Кто выиграет Кубок Англии?

Начало февраля — время национальных кубков. Не остаётся в стороне и Англия, правда, здесь команды сыграют ещё только в 1/16 финала. Но прелесть этого турнира — в слепой жеребьёвке. Так, уже к этой стадии вылетел «Арсенал», которого в прошлом раунде выбил «Манчестер Юнайтед». Зато получили дополнительный шанс клубы из низших дивизионов. Разбираемся, у кого наивысшие шансы завоевать трофей.

Главным фаворитом здесь аналитики считают «Манчестер Сити», на победу которого можно сделать ставку за 5.00. Для «горожан» этот трофей может стать единственным в очень сложном сезоне. Догнать лидера в АПЛ уже нереально, в Лиге чемпионов путь к финалу очень и очень сложный. Да и игра не внушает спокойствия. Поэтому Кубок Англии может стать отдушиной для Пепа Гвардиолы. В 1/16 финала «Сити» сыграет с «Лейтон Ориент» из третьего дивизиона.

Примерно такие же соображения и насчёт «МЮ». С той лишь разницей, что у Рубена Аморима в АПЛ ситуация ещё более сложная. Тут бы не вылететь. До такого, конечно, вряд ли дойдёт, но болельщики манкунианцев получили очередной плохой сезон. Лига Европы да Кубок Англии — в утешение. Сделать ставку на «МЮ» можно с коэффициентом 8.00. Соперник посложнее, чем у «Сити», — «Лестер». Впрочем, манкунианцы уже прошли «Арсенал». Ну и не будем забывать, что «Манчестер Юнайтед» — действующий обладатель Кубка Англии.

«МЮ» с Кубком Англии — 2023/2024 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Между двумя клубами из Манчестера в букмекерских раскладах затесался «Ливерпуль», на который предлагают котировку 5.50. У команды Арне Слота и сезон выдаётся куда более успешным, и в соперниках аутсайдер Чемпионшипа «Плимут». Но очевидно, что игра на несколько фронтов требует ротации состава. И на поздних стадиях это может сказаться.

За 9.00 можно сделать ставку на то, что Кубок Англии покорится «Челси» или «Ньюкаслу». И те, и другие борются за место в Лиге чемпионов на следующий год, у лондонцев ещё и Лига конференций бонусом. К тому же «Челси» в соперники по 1/16 финала достался «Брайтон» — сложный жребий. У «сорок» всё попроще — «Бирмингем» из третьего дивизиона.

Дальше в букмекерских раскладах идут «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». На «шпор» дают коэффициент 15.00, а на подопечных Унаи Эмери — 18.00. А пикантность здесь в том, что эти команды не только расположились у букмекеров рядом, но и сыграют между собой в четвёртом раунде.

Шансы остальных команд начинаются с отметки 20.00. Причём большинство букмекеров принимает ставки только на победу клубов АПЛ. Рынки на команды низших дивизионов появятся позже. Из элиты же ниже всего оценивают шансы аутсайдера чемпионата «Саутгемптона». На успех «святых» можно поставить за 100.00.