Скромняги из третьего дивизиона — первые, с кем сыграют «горожане» после 1:5 от «Арсенала».

«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити». Не в то время, не в том месте

8 февраля состоится матч 1/16 финала самого старого турнира в мире — Кубка Англии, в котором «Лейтон Ориент» примет «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Брисбен Роуд» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 15:15 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити» 8 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» в основное время предлагается с коэффициентом 1.09, что составляет примерно 90% вероятности. Победа «Лейтон Ориент» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 24.0 — в районе 4%. Ничейный исход можно найти в линии за 11.5.

В то же время аналитики уверены, что матч «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.29. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити» (08.02.2025)

«Лейтон Ориент» для «Манчестер Сити» — как очень лёгкая закуска. Поел, а всё ещё голоден. На предыдущей стадии турнира «горожане» уничтожили «Солфорд» (8:0). Очень редко у них не получается разгромить соперников такого уровня. А вернее сказать — никогда. Никаких недонастроев и недооценок нет и в помине. Хосеп Гвардиола этого не приемлет.

Выступает «Лейтон Ориент» в третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Для того чтобы добраться до 1/16 финала Кубка Англии, команде пришлось потратить очень много сил и нервов. Ни одна из трёх встреч не завершилась в основное время, и в двух из них дело дошло до серии пенальти.

И это при том, что самым сложным соперником был борющийся за выживание в Чемпионшипе «Дерби». Понятно, что на встречу с «Манчестер Сити» будет запредельный настрой. Однако с какой бы самоотдачей футболисты «Лейтон Ориент» ни выступили, этого не хватит. Разницу в классе не описать даже словом «огромная». Она несоразмерна.

Для «Манчестер Сити» удача, что попался соперник такого уровня. Во-первых, через три дня состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». К нему надо хорошенько подготовиться, дать лидерам восполнить запасы энергии. Во-вторых, положение «горожан» близко к проблемному. А может быть, даже и является таковым.

2 февраля действующий чемпион Англии потерпел разгромное поражение от «Арсенала» (1:5) и опустился на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Сокрушительный удар по самолюбию команды Хосепа Гвардиолы. После такого непросто прийти в себя. Примечательно, что «Лейтон Ориент», как и «канониры», из Лондона. «Горожане» будут мстить.

Вполне вероятно, Гвардиола испробует в деле новичка Нико Гонсалеса. Встреча с «Реалом» — не лучший вариант для дебюта, а вот «Лейтон Ориент» — вполне удобный соперник, которого обязательно нужно обыграть. И желательно с крупным счётом. Берём П2 с форой (-2.5). Никакой сенсацией тут и не пахнет.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.87.