«Брайтон» — «Челси». Всё равно на результат, от голов кайфуем

8 февраля состоится матч 1/16 финала самого старого турнира в мире — Кубка Англии, в котором «Брайтон» примет «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Брайтон» — «Челси» 8 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, что равно 44% вероятности. Победа «Брайтона» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3.10 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Брайтон» — «Челси» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.44.

Прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Брайтон» — «Челси» (08.02.2025)

Соперники встречаются во второй раз в этом сезоне. Первый подарил много эмоций — «Челси» выиграл со счётом 4:2. Забитых мячей было бы ещё больше при двух условиях. Во-первых, если бы «аристократы» реализовали вторую половину голевых моментов и обладали лучшим чувством линии офсайда. Во-вторых, если бы не совершил несколько спасений голкипер «аристократов» Роберт Санчес.

Вполне вероятно, в Кубке Англии соперники снова устроят голевой праздник, на радость нейтральному болельщику, разумеется. К этому есть ряд предпосылок. Начать стоит с того, что у «Челси» много кадровых потерь. И в основном в лазарете защитники. Кроме того, Энцо Мареска наверняка прибегнет к ротации. Количество ошибок может возрасти.

А «аристократы» и без того нередко «привозят». Они стараются выводить мяч из обороны в атаку через короткий пас. Нередко качественно прессингующие соперники наказывают их за нехватку реакции и техники. У «Брайтона» та же самая беда. Клуб старается показывать красивый динамичный футбол, но порой это играет с ним злую шутку.

На днях «чайки» были разгромлены «Ноттингем Форест» (0:7). На гол-два точно наиграли, но и ошибок совершили на все семь пропущенных. Фабиан Хюрцелер отдаёт предпочтение атакующему футболу. Его команда практически не обороняется низким блоком и не лучшим образом защищается на стандартах.

Нередко наблюдается следующая картина: все защитники «Брайтона» располагаются в середине поля и помогают конструировать атаки. Обрез, соперники забегают за спину, и тут два варианта — либо офсайд, либо голкипер остаётся последней надеждой на спасение. Понятно, что такое чревато опасными моментами у своих ворот.

Может быть, в этот раз будет не 4:2, но наверняка планку в четыре гола на двоих соперники смогут покорить. Поставить на то, что сыграет ТБ 3.5 мяча, можно с коэффициентом 2.30. Завершение хромает, но команды исправно создают много моментов. Играют с явным креном в атаку. «Чайки» в среднем за встречу в АПЛ забивают 1,4 мяча, «аристократы» ещё больше — 1,9.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.30.