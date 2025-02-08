«Севилья» — «Барселона». Левандовски отдохнул. Бойся, «Реал»!

Каталонцы превосходны. Воодушевление от победы в Суперкубке действует до сих пор.

9 февраля в матче 23-го тура испанской Примеры встретятся «Севилья» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Севилья» — «Барселона» 9 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.57, что равно приблизительно 63% вероятности. Победа «Севильи» оценивается коэффициентом 14.0 — в районе 17%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.80, что составляет около 20%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Севилья» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона» (09.02.2025)

На встречи с «Барселоной» и мадридским «Реалом» у «Севильи» особый настрой. Как-никак она входит в число самых титулованных клубов Испании, старается чтить традиции. В матчах с сине-гранатовыми и «сливочными» болельщики красно-белых с особым рвением поддерживают свою команду. Несмотря ни на что.

Впрочем, в последнее время даже подспорье поклонников не выручает севильцев. Они проиграли три из четырёх последних домашних встреч с «Барселоной». Ещё одна ознаменовалась ничьей. А если добавить к этому матчи в Барселоне, то становится совсем печально: восемь поражений в предыдущих девяти играх.

«Севилья» скатилась до статуса посредственного середняка Примеры. Она располагается на 12-й строчке в турнирной таблице первенства и уже вылетела из Кубка Короля, разгромно уступив «Альмерии» (1:4). В первом круге Ла Лиги проиграла «Барселоне» со счётом 1:5. В этот раз снова ждать разгрома?

На днях каталонцы вышли в полуфинал Кубка Испании. На предыдущей стадии крупно победили в гостях «Валенсию» (5:0). Ханс-Дитер Флик решил поберечь силы Роберта Левандовского на встречу с «Севильей», на позиции центрфорварда выпустил Феррана Торреса. 24-летний испанец оформил хет-трик, а 36-летний поляк восполнил запасы энергии. Все в плюсе.

Левандовски проводит отличный сезон. Забив в матче предыдущего тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:0), поляк покорил отметку в 30 голов в этом сезоне в составе «Барселоны». К слову, во всех официальных турнирах каталонцы наклепали уже 109 мячей (в среднем за встречу 3,1). Прекрасная результативность.

Берём П2 + ТБ 2.5 мяча. Из-за кадровых потерь у каталонцев на протяжении двух месяцев наблюдался спад, но трудности позади. После победы в Суперкубке Испании подопечные Флика воспряли духом и сократили отставание от лидирующего «Реала». Дальше — больше. Чемпионская гонка становится интереснее!

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.