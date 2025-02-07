«Эмполи» — «Милан». Жоау Феликс попал куда надо

Первые встречи четвертьфинала Кубка Италии состоялись, два клуба уже ждут своих соперников по полуфиналу. Возвращаемся к чемпионату Италии. В субботу, 8 февраля, на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи состоится матч 24-го тура итальянской Серии А «Эмполи» — «Милан». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Эмполи» — «Милан» 8 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.67, что приблизительно равно почти 60% вероятности. Победа «Эмполи» оценивается коэффициентом 6.20 — чуть больше 15% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 3.80.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч «Эмполи» — «Милан» в Эмполи получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее ожидаемый счёт — 1:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч 24-го тура чемпионата Италии «Эмполи» — «Милан» (08.02.2025)

«Милан» как раз в числе тех счастливчиков, которые уже ждут своих соперников в полуфинале Кубка Италии. Совсем недавно он встречался в четвертьфинале с «Ромой» и одержал победу. Встреча проходила на «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Примечательна она ещё и тем, что ознаменовалась дебютом и голом для Жоау Феликса.

Это должно взбодрить «россонери». Если вынести за скобки странную встречу с загребским «Динамо» (1:2) в Лиге чемпионов, то у них было всё достаточно неплохо в последнее время. Обыграли «Жирону» (1:0) с «Пармой» (3:2), а также снова доставили неприятности соседу «Интеру» в дерби — 1:1. «Нерадзурри» едва избежали поражения.

Короче, если в двух словах, то жизнь налаживается. Подопечные Сержиу Консейсау остались в борьбе как минимум за один трофей. Теперь можно сосредоточить все силы на Серии А, ведь тут тоже не помешают несколько побед. Отставание от топ-4, откуда попадают в Лигу чемпионов, составляет семь очков. Есть игра в запасе, но всё равно многовато.

Благо «Эмполи» выглядит, как подходящий соперник, чтобы начать серию побед. Во-первых, этот клуб борется за выживание и звёзд с неба не хватает. Имеет всего одно очко запаса от зоны вылета перед 24-м туром чемпионата Италии. И более стабильных конкурентов тут, в нижней части таблицы, достаточное количество.

Во-вторых, результаты соответствуют. Команда, где выступают Саба Сазонов и Саба Гогличидзе, потерпела шесть поражений в восьми последних матчах. Ещё в двух случаях были ничейные исходы. Коллектив борется, исправно забивает свой гол, но часто подводит оборона. Особенно сейчас. На данном отрезке пропущено 18 мячей.

Предстоящий матч с «Миланом» тоже обещает быть результативным. Причём в пользу «Милана». Вариантов для ставок здесь много, но мы бы остановились на П2 через ТБ 1.5 мяча. Такое, кстати, случалось в пяти из восьми прошлых очных встреч. А сейчас может быть ещё и потому, что «россонери» на кураже и в неплохой форме. Счёт подойдёт как 2:0, так и 2:1, 3:1.

Не исключено появление Жоау Феликса в стартовом составе. Мадридский «Атлетико» от португальца избавился, а лондонский «Челси» не нашёл ему места. Гол в дебютной же встрече за «Милан» решает сразу две проблемы: болельщики теплее настроены к новичку, а новичок быстрее адаптируется. Игра с «Ромой» прошла посередине недели, но ведь футболист вышел на замену. Силы должны быть.

Ставка: «Милан» выиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.06.