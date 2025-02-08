Экспресс на Кубок Англии: Гвардиола рвёт и мечет, «Челси» — куражится

Самый старый футбольный турнир в мире дошёл до той стадии, когда в борьбу включаются большие клубы. Сегодня, 8 февраля, состоятся матчи 1/16 финала Кубка Англии. Выбрали для вас самые интересные и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити»

Для «Манчестер Сити» удача, что попался соперник такого уровня. Во-первых, через три дня состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». К нему надо хорошенько подготовиться, дать лидерам восполнить запасы энергии. Во-вторых, положение «горожан» близко к проблемному. А может быть, даже и является таковым.

2 февраля действующий чемпион Англии потерпел разгромное поражение от «Арсенала» (1:5) и опустился на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Сокрушительный удар по самолюбию команды Хосепа Гвардиолы. После такого непросто прийти в себя. Примечательно, что «Лейтон Ориент», как и «канониры», из Лондона. «Горожане» будут мстить.

Вполне вероятно, Гвардиола испробует в деле новичка Нико Гонсалеса. Встреча с «Реалом» — не лучший вариант для дебюта, а вот «Лейтон Ориент» — вполне удобный соперник, которого обязательно нужно обыграть. И желательно с крупным счётом. Берём П2 с форой (-2.5). Никакой сенсацией тут и не пахнет.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Челси»

Соперники встречаются во второй раз в этом сезоне. Первый подарил много эмоций — «Челси» выиграл со счётом 4:2. Вполне вероятно, в Кубке Англии соперники снова устроят голевой праздник, на радость нейтральному болельщику, разумеется. К этому есть ряд предпосылок.

Начать стоит с того, что у «Челси» много кадровых потерь. И в основном в лазарете защитники. Кроме того, Энцо Мареска наверняка прибегнет к ротации. Количество ошибок может возрасти. А «аристократы» и без того нередко «привозят». У «Брайтона» та же самая беда. Клуб старается показывать красивый динамичный футбол, но порой это играет с ним злую шутку.

Может быть, в этот раз будет не 4:2, но наверняка планку в четыре гола на двоих соперники смогут покорить. Поставить на то, что сыграет ТБ 3.5 мяча, можно с коэффициентом 2.30. Завершение хромает, однако команды исправно создают много моментов. Играют с явным креном в атаку. «Чайки» в среднем за встречу в АПЛ забивают 1,4 мяча, «аристократы» ещё больше — 1,9.

Экспресс на матчи Кубка Англии 8 февраля

Ставка 1: победа «Манчестер Сити» над «Лейтон Ориент» с форой (-2.5) за 1.87.

Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в матче «Брайтон» — «Челси» за 2.30.

Общий коэффициент: 1.87 х 2.30 = 4.30.