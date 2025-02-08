Экспресс на футбол: мадридское дерби ценою в лидерство

Выходные наконец-то наступили, а вместе с ними пришли и матчи европейских первенств. На сегодня, 8 февраля, запланировано много интересных встреч. Авторы «Чемпионата» выбрали для вас некоторые и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Реал» — «Атлетико»

На днях «Атлетико» крупно победил «Хетафе» (5:0) в Кубке Короля. Впервые за 60 лет забил не менее пяти голов на поздней стадии турнира. Многих удивляет решение Симеоне накануне мадридского дерби выпустить близкий к основному состав. Но тренеру лучше знать, на что способны подопечные. Лидеры в настолько прекрасной форме, что и на мадридское дерби должно хватить сил.

Карло Анчелотти может только позавидовать. Он вынужден беречь оставшихся ведущих футболистов как зеницу ока. Во встрече с «Леганесом» (3:2) итальянский наставник выпустил много молодых. Победный гол на 90+3-й минуте забил 20-летний Гонсало Торрес, для которого матч стал дебютным за «Реал». А ведь в лазарете ещё почти все профильные защитники.

За последние пять лет «матрасники» не одержали ни одной победы на «Сантьяго Бернабеу», но было много ничьих. Так почему бы не проверить Х2? «Атлетико» во всех турнирах потерпел всего лишь четыре поражения. А «Реал» — уже семь, плюс было четыре ничьих. Побед над действительно сильными соперниками совсем мало. Не будет и теперь.

Прогноз на матч «Эмполи» — «Милан»

Если в двух словах, то жизнь у «Милана» налаживается. Подопечные Сержиу Консейсау обыграли «Рому» в Кубке Италии и остались в борьбе как минимум за один трофей. Теперь можно сосредоточить все силы на Серии А, ведь тут тоже не помешает несколько побед. Отставание от топ-4, откуда попадают в Лигу чемпионов, составляет семь очков. Есть игра в запасе, но всё равно многовато.

Благо «Эмполи» выглядит как подходящий соперник, чтобы начать серию побед. Во-первых, этот клуб борется за выживание и звёзд с неба не хватает. Имеет всего одно очко запаса от зоны вылета перед 24-м туром чемпионата Италии. И более стабильных конкурентов тут, в нижней части таблицы, достаточное количество. Во-вторых, потерпел шесть поражений в восьми последних матчах.

Аутсайдер борется, исправно забивает свой гол, но часто подводит оборона. Особенно сейчас. На данном отрезке пропущено 18 мячей. Предстоящий матч с «Миланом» тоже обещает быть результативным. Но, конечно, в пользу «Милана». Вариантов для ставок здесь много, однако мы бы остановились на П2 через ТБ 1.5 мяча. Такое, кстати, случалось в пяти из восьми прошлых очных встреч.

Прогноз на матч «Лилль» — «Гавр»

«Гавр», где выступает Далер Кузяев, находится в очень плачевном состоянии. Перед 21-м туром занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, отстав от безопасной зоны уже на шесть очков. Результаты очень грустные. Последняя победа случилась девять туров назад, и с тех пор удалось добыть лишь две ничьих при шести поражениях. Так и до вылета в Лигу 2 недолго.

«Лилль», в свою очередь, продолжает борьбу за медали и еврокубки, отстав от замыкающего тройку лидеров «Монако» на два очка. В последнее время результаты были не очень, но клуб был сосредоточен на Лиге чемпионов, где, кстати, напрямую вышел в 1/8 финала. Теперь же можно сосредоточиться на делах в чемпионате Франции.

В последнем матче «доги» вылетели из Кубка Франции, а потому будут наверняка очень злые. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 они — одни из лучших по выступлениям на домашнем стадионе. Кроме того, «Гавр» в новейшей истории обыгрывают с разницей минимум в два мяча. Учитывая проблемы соперника, должны одолеть снова.

Экспресс на футбол 8 февраля

Ставка 1: «Атлетико» не проиграет в дерби за 1.96.

Ставка 2: «Милан» выиграет у «Эмполи» и тотал больше 1.5 мяча за 2.06.

Ставка 3: «Лилль» обыграет «Гавр» с форой (-1.5) за 2.07.

Общий коэффициент: 1.96 х 2.06 х 2.07 = 8.35.