«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Дальше — без «шпор»

Унаи Эмери — хозяйственный. Потерпел в этом сезоне лишь два поражения дома.

9 февраля состоится матч 1/16 финала самого старого турнира в мире — Кубка Англии, в котором «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 20:35 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» 9 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» в основное время предлагается с коэффициентом 1.72, что равно примерно 58% вероятности. Победа «Тоттенхэма» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 4.30 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.

Прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» (09.02.2025)

Для «Астон Виллы» сезон складывается весьма неплохо. Она сэкономила силы, выйдя сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также календарь упростил вылет из Кубка лиги Англии. Хотя в то же время и получился обидным. «Львы» досадно уступили дома «Кристал Пэлас» (1:2). Доминировали, до последнего старались сравнять счёт, но удача в этот день была на стороне соперника.

Это очень редкое событие. Настолько, что можно ставить в рамку. В текущем сезоне бирмингемцы потерпели всего лишь два поражения на своём поле. Второе — от лондонского «Арсенала» (0:2) в АПЛ. К домашним встречам Унаи Эмери основательнее подготавливает подопечных, требует большей акцентированности на качество и результат.

Тренер, который не прижился в московском «Спартаке», поставил «Астон Вилле» суперскую командную игру. Отлично всё: культура паса, движение и атмосфера в раздевалке. На правах аренды к «львам» согласились присоединиться Маркус Рашфорд, Аксель Дисаси и Марко Асенсио. Для них это возможность набрать форму, а для Эмери — хорошее пополнение глубины состава.

«Тоттенхэм» тоже арендовал несколько неплохих игроков, но проект Ангелоса Постекоглу выглядит менее привлекательно. Карьера австралийского специалиста под угрозой. «Шпоры» располагаются на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. На днях вылетели из Кубка лиги Англии, разгромно уступив в ответном полуфинальном матче «Ливерпулю» (0:4), хотя первый выиграли.

Постекоглу можно только посочувствовать. Лазарет уже битком, а другие игроки устали и выглядят очень подавленными. Ничего не работает. Наблюдается сильный эмоциональный упадок. Результаты ужасны. Лилово-белые проиграли 8 из 11 предыдущих матчей чемпионата Англии. Даже аутсайдеры побеждают их без каких-либо проблем.

Проверим П1 + ТБ 1.5 мяча. У «Тоттенхэма» не получается контролировать ход игры. Он смиренно позволяет соперникам показывать свой футбол, много пропускает (в среднем 1,5 мяча за игру АПЛ). С такими вводными данными лилово-белым в Кубке Англии не преуспеть. О чём речь, даже в следующую стадию не выйти!

Бирмингемцы в среднем за матч в АПЛ дома забивают 1,6 гола. Два-три мяча таким лондонцам наверняка смогут забить. У Унаи Эмери было больше недели на то, чтобы устроить «Тоттенхэму» соответствующий приём. А тот — только-только из Ливерпуля. Времени на восстановление, не говоря уже о подготовке, нет.

Ставка: победа «Астон Виллы» и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.