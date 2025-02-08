«Плимут Аргайл» — «Ливерпуль». Проще туториала в компьютерной игре

9 февраля состоится матч 1/16 финала самого старого турнира в мире — Кубка Англии, в котором «Плимут Аргайл» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Плимут Аргайл» — «Ливерпуль» 9 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» в основное время предлагается с коэффициентом 1.14, что равно примерно 87% вероятности. Победа «Плимут Аргайл» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 17.0 — в районе 5%. Ничейный исход можно найти в линии за 9.00.

В то же время аналитики уверены, что матч «Плимут Аргайл» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.39. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Плимут Аргайл» — «Ливерпуль» (09.02.2025)

«Плимут» ведёт борьбу за выживание в Чемпионшипе. Занимает последнее место. «Ливерпуль» же возглавляет турнирную таблицу элитного дивизиона. Отрыв от идущего следом «Арсенала» составляет шесть очков, и есть ещё встреча в запасе. Вопрос только в том, с каким счётом выиграют «красные»: крупно, разгромно или с небольшой разницей. По-другому быть не может.

Обретают всё более чёткие очертания шансы мерсисайдцев оформить квадрупл. Они вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Также раздобыли путёвку в финал Кубка лиги Англии, в четверг разгромив в ответной полуфинальной встрече «Тоттенхэм» (4:0). На послематчевой пресс-конференции Арне Слот заявил, что уже вовсю думает об игре в воскресенье, а не о финале.

Сметая всех на своём пути, мерсисайдцы идут к цели. Как будто проходят карьеру в футбольном симуляторе на несложном уровне. Или вообще туториал! Побеждают всех без разбора, чаще всего с разницей в два и более мяча. На предыдущей стадии Кубка Англии разгромили «Аккрингтон» (4:0). «Плимут» ожидает подобная участь.

В преддверии нового года «пилигримы» отправили в отставку легендарного Уэйна Руни. После этого в Кубке Англии сенсационно победили на выезде «Брентфорд» (1:0). «Пчёлы» выступили близким к основному составом, однако недооценили соперника. Арне Слот же подобного не допустит.

Победа и смена главного тренера взбодрили «Плимут». В последних двух турах Чемпионшипа он отнял очки у борющихся за выход в АПЛ команд: сыграл вничью с «Сандерлендом» (2:2) и победил «Вест Бромвич» (2:1). Неплохо, но всё же не повод рассчитывать на сенсацию. Разница в исполнительском мастерстве очень большая.

Не приходит на ум ничего лучше, чем проверить П2 с форой (-2.5). «Ливерпуль» становится всё сильнее. Арне Слот верит, что чем больше команда сыграет матчей, тем лучше станут взаимопонимание и физическая готовность футболистов. И ротация в данном случае пойдёт только на пользу. Такова его философия, и она приносит плоды.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2.5) за 2.13.