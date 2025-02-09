«Мальорка» — «Осасуна». Не через Кубок Испании, так напрямую

10 февраля в матче 23-го тура испанской Примеры встретятся «Мальорка» и «Осасуна». Игра пройдёт на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Адриан Кордеро Вега.

Коэффициенты на матч Примеры «Мальорка» — «Осасуна» 10 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Мальорки» предлагается с коэффициентом 2.06, что равно приблизительно 48% вероятности. Победа «Осасуны» оценивается коэффициентом 4.30 — в районе 23%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20, что составляет около 29%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Мальорка» — «Осасуна» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Мальорка» — «Осасуна» (10.02.2025)

Проиграв пять из семи предыдущих матчей чемпионата Испании, «Мальорка» скатилась на девятую строчку в турнирной таблице. Также потерпела разгромное поражение от «Реала» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Из Кубка Короля вылетела ещё на стадии 1/16 финала, уступив «Понтеведре» со счётом 0:3. А ведь какие подавала надежды!

Болельщиков уже опьянили мысли, что красно-чёрные впервые за 20 лет смогут добыть путёвку в еврокубки и станут одной из главных сенсаций сезона. Быстро же дело дошло до отрезвления. Вспоминается прошлогодняя история екатеринбургского «Урала». Нужно грамотно рассчитывать силы, чтобы хватило на всю дистанцию. Выше собственной головы не прыгнешь.

Красно-чёрных поглотил моральный упадок, вызванный неудовлетворительными результатами, плохим завершением, а самое главное — усталостью и нехваткой эмоций. «Мальорка» стала совсем мало забивать: всего лишь четыре гола в девяти последних играх, в то время как пропустила 21.

«Осасуна» набирает очки чаще «Мальорки», хотя в турнирной таблице Примеры занимает более высокое место только за счёт лучших дополнительных показателей. Проблема в большом количестве ничейных результатов. Хотя тут как посмотреть. Вообще, проблема ли это?

В этом сезоне «Осасуна» проиграла всего лишь семь матчей. При этом три последних поражения в чемпионате Испании потерпела от команд из топ-4 первенства. И в двух из них уступила с разницей в один мяч. Отменная нацеленность на результат. Кстати, заключить пари на то, что баски как минимум не проиграют «Мальорке», можно за 1.82.

На днях «Осасуна» получила болезненный удар: вылетела из Кубка Испании, уступив «Реалу Сосьедад» (0:2). С другой стороны, это не катастрофа. С такой стабильностью, как у неё, вполне реально побороться за путёвку в еврокубки. Отставание от занимающего шестое место в турнирной таблице Примеры «Райо Вальекано» составляет пять очков, но у басков есть ещё игра в запасе.

Главное — не падать духом. Впрочем, опускать руки «Осасуне» совсем не характерно. Только однажды в текущем сезоне она потерпела два поражения подряд. И то потому что соперники попались сильные — «Атлетик» из Бильбао и «Атлетико» из Мадрида. «Мальорка» менее опасна.

Ставка: «Осасуна» не проиграет за 1.82.