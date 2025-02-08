«Венеция» — Рома». Забыли Кубок Италии, готовимся к Лиге Европы

На следующей неделе стартует стадия плей-офф в еврокубках, а пока — всё внимание на внутренние арены. В воскресенье, 9 февраля, на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Венеция» — Рома». Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Венеция» — Рома» 9 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.72, что приблизительно равно 58% вероятности. Победа «Венеции» оценивается коэффициентом 5.00, а коэффициент на ничейный исход чуть пониже — 4.10.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в Венеции. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей или 1:1.

Прогноз на матч 24-го тура чемпионата Италии «Венеция» — Рома» (09.02.2025)

«Рома» приезжает в Венецию после болезненного поражения в четвертьфинале Кубка Италии от «Милана» (1:3). «Россонери» были лучше в реализации своих моментов, а гол Артёма Довбика не помог «джаллоросси» вернуться в игру. В итоге столичная команда покинула турнир, и перспективы у неё не радужные.

Под руководством опытнейшего Клаудио Раньери, очевидно, стало лучше. Хотя бы потому, что удалось выйти в плей-офф Лиги Европы и наладить результаты на внутренней арене. Последнее поражение в чемпионате Италии датируется серединой декабря 2024 года. То есть римляне не проигрывают уже семь туров подряд.

Другое дело, что побед маловато. Четыре на данном отрезке, если быть точным. Неплохо. Но если дальше не увеличить количество побед, отыграть более 10 очков отставания от еврокубковой зоны будет невероятно сложно. А других реальных шансов спасти сезон у коллектива нет, ведь в Лиге Европы есть рыба позубастее.

Благо «Венеция» — явный аутсайдер в нынешнем сезоне итальянской Серии А. Перед 24-м туром располагается в зоне вылета, на предпоследнем месте. И отставание от идущего на безопасной строчке «Кальяри» составляет пять очков. При этом реже «Венеции» победы добывает только замыкающая таблицу «Монца».

Внешний классный стиль команды не соответствует тому, что происходит на поле. И есть большая вероятность, что она вернётся в Серию В по итогам первенства. Тем лучше для «Ромы», которая наверняка будет злая после вылета из Кубка Италии и сумеет добыть победу. Правда, больше 2:1 в её пользу ждать не стоит. Всё-таки надо поберечь силы на «Порту» в Лиге Европы.

Альтернативная ставка — голы в обе стороны. Подопечные Клаудио Раньери на выезде далеко не всегда выходят сухими из воды, а команда Эусебио Ди Франческо дома как раз будет биться за очки, в последнее время у неё регулярно получается забивать хотя бы один раз. И всё же фаворит — неоспорим и логичен.

Ставка: «Рома» победит за 1.72.