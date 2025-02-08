«Наполи» — «Удинезе». У Конте и без Хвичи всё пучком

На следующей неделе стартует стадия плей-офф в еврокубках, а пока — всё внимание на внутренние арены. В воскресенье, 9 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Удинезе». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Наполи» — «Удинезе» 9 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.46, что приблизительно равно 68% вероятности. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 8.40 (менее 15% вероятности). Коэффициент на ничейный исход — 4.50.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Наполи» — «Удинезе» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.14. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 24-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Удинезе» (09.02.2025)

На прошлых выходных «Наполи» сыграл вничью с «Ромой» (1:1) и лишь тогда прервал серию побед в чемпионате Италии, которая в итоге насчитала семь матчей. Столь уверенный ход позволил неапольской команде удержаться на первой строчке в турнирной таблице, а благодаря осечке конкурента отрыв от этого самого конкурента — «Интера» — составляет три очка.

Несмотря на то что Хвича Кварацхелия был лидером и движущей силой неаполитанцев, после его трансфера в «ПСЖ» они спокойно справляются и сами. Причём посмотрите, что получилось у Антонио Конте сделать с конкурентами и просто сильными соперниками. Про ничью с «Ромой» уже сказано, а до того случились победы над «Аталантой» (3:2) и «Ювентусом» (2:1). Отнюдь не мальчиками для битья.

Отчасти «Наполи» помогает календарь. А точнее, то, что у конкурентов и других грандов он сложнее. Неаполитанский клуб же не участвует в еврокубках и готовится к играм в недельном цикле. «Удинезе» тоже готовится в недельном цикле, но его результаты больше удручают, нежели вселяют оптимизм. Лишь в последнем туре прервал серию без побед, которая длилась пять встреч.

Правда, и здесь гордиться особо нечем. «Удинезе» в прошлом туре обыграл «Венецию» (3:2), которая борется за выживание в зоне вылета. К чести удинцев сказать, что они регулярно забивают. У них больше всех забитых мячей среди команд из нижней половины таблицы. Причём сами они перед 24-м туром замыкают первую десятку.

Однако на многое рассчитывать в Неаполе, где хорош и без того почти безупречный «Наполи», не получится. Скорее всего, хозяева выиграют этот матч, забив достаточно. Оборона не является сильнейшей стороной гостей. Гости могут ответить голом, но это — максимум. Проверим победу подопечных Антонио Конте через тотал больше 1.5 мяча. Что-то вроде 2:0 или 3:1 в их пользу здесь должно быть.

Ставка: «Наполи» победит и тотал больше 1.5 мяча за 1.79.