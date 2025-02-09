«Динамо» — «Ростов». Слишком высоко для Карпина

10 февраля состоится матч за пятое место Зимнего Кубка РПЛ, в котором померяются силами московское «Динамо» и «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск. Главный судья — Иван Абросимов.

Коэффициенты на матч Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» — «Ростов» 10 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение москвичам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.14, что равно 46% вероятности. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 3.10 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90, что составляет около 24%.

В то же время аналитики считают, что матч «Динамо» — «Ростов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» — «Ростов» (10.02.2025)

Вся деятельность тренеров на февральских сборах направлена на подготовку к возобновлению сезона. К наработкам и тонусу игроков стоит приглядеться внимательно. Многое, если не всё, будет проецироваться на выступления в чемпионате России.

Марцел Личка, по обыкновению, на сборах делает акцент на физическую подготовку. После поражения на днях от «Спартака» (0:1) тренер «Динамо» отметил, что не считает большие нагрузки оправданием ошибкам и плохой культуре паса. Он подчеркнул, что это профессиональные футболисты, такова их работа.

Много ситуаций, в которых бело-голубые могли быстрее расставаться с мячом, точнее отдавать передачи. Единственный гол в матче со «Спартаком» пропустили из-за курьёзной ошибки Николаса Маричаля, сильно направившего скачущий мяч в створ собственных ворот. Такие моменты необходимо прорабатывать и устранять.

У «Ростова» глубина состава хуже, чем у «Динамо». Поэтому у Валерия Карпина на сборах следующий приоритет: выделить побольше игрового времени молодёжи, а также найти решение проблемам с рисунком игры. Выход из обороны в атаку через короткий пас уже который год довести до ума не получается.

На сборах ещё ладно, но в РПЛ на дончан давит груз ответственности. Порождает хаос. Очень часто жёлто-синие теряют мяч на своей половине поля и пропускают до безобразия простые голы, что вынуждает Валерия Карпина переходить на более посредственную, но эффективную тактику — забросы вперёд.

В трёх предыдущих контрольных встречах «Ростов» уступил ЦСКА (0:1), «Локомотиву» (0:2) и «Зениту» (1:2). Во всех трёх случаях сказалась разница в исполнительском мастерстве. Вполне вероятно, она сыграет решающую роль и в этот раз. Проверяем П2 с коэффициентом 2.14.

Бело-голубые чаще думают о результате на сборах. Они проиграли только 6 из 17 предыдущих контрольных встреч. Дончане уступили в 7 из 13 последних товарищеских матчей, а победили явных андердогов. Соперники в Winline Зимнем Кубке РПЛ — это не их уровень.

Ставка: победа «Динамо» за 2.14.