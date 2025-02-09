«Краснодар» — ЦСКА. На что рассчитывает Марко Николич?

Краснодарцы на низком старте, а вот армейцы к возобновлению сезона не готовы.

10 февраля состоится матч за третье место на Зимнем Кубке РПЛ. Встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Главный судья — Артём Чистяков.

Коэффициенты на матч Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «быкам». Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.14, что равно 46% вероятности. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 3.10 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90, что составляет около 24%.

В то же время аналитики считают, что матч «Краснодар» — ЦСКА получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (10.02.2025)

«Краснодар» хорошо подготовлен к возобновлению сезона. На групповом этапе Winline Зимнего Кубка РПЛ подопечные Мурада Мусаева сначала уступили «Спартаку» (2:3). Досадно пропустили при равной игре решающий мяч в компенсированное время. Затем победили московское «Динамо» (1:0).

У бело-голубых были шансы избежать поражения. Из-за удаления Витора Тормены, а также ротации состава в концовке краснодарцы сильно просели. Начали позволять у своих ворот слишком многое. Был и отменённый гол из-за офсайда, и попадание мяча в каркас. Кроме того, опытному Юрию Дюпину стоит отдать должное. Несколько раз по-настоящему выручил.

Где же тогда классная готовность к возобновлению сезона? Её продемонстрировали ведущие футболисты «Краснодара», в особенности Эдуард Сперцян. В обеих встречах лидеры «быков» оставили после себя приятное впечатление. Моментов насоздавали больше, чем на три гола. Где-то немного подвела реализация, но по движению с мячом и без — всё в ажуре!

А вот ЦСКА приятного глазу показал мало. Круто на технике разобрался Тамерлан Мусаев в случае с забитым мячом «Ростову» (1:0), также впечатлил гол Матвея Кисляка «Зениту» — 2:2 (2:4 пен.). Вроде бы простой, но зрячий розыгрыш углового подарил гол-красавец. Когда-то в схожей манере часто забивал легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.

Больше в игре красно-синих ничего красивого не припоминается. Много потерь мяча на своей половине поля, низкая динамика движения и частые провалы в обороне — всё, чем богаты. Ростовчане и петербуржцы атаковали чаще и опаснее, должны были обыгрывать армейцев в основное время.

Это удивительная способность красно-синих. На протяжении всего сезона демонстрируют нестабильную игру, но исправно цепляются за неплохие результаты, пользуясь ошибками соперников. Впрочем, армейцы уже дважды уступили «Краснодару» (1:2 в РПЛ и 0:1 — в Кубке России). Наклёвывается ещё одно поражение.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.14.