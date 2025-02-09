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Астон Вилла — Тоттенхэм, прогноз и ставки на матч 9 февраля, экспресс на футбол сегодня, прямая трансляция, коэффициенты

Экспресс на Кубок Англии: «Ливерпуль» не заметит сопротивления
Михаил Коробов
Экспресс на Кубок Англии 9 февраля
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А «Тоттенхэму» ловить в гостях у «Астон Виллы» нечего.

Вот и подошла к концу первая полная неделя февраля. Сегодня, 9 февраля, состоятся разные интересные события, но отдельное внимание стоит уделить самому старому футбольному турниру в мире — Кубку Англии. А с нашим специальным экспрессом он ещё интереснее!

Прогноз на матч «Плимут Аргайл» — «Ливерпуль»

Кубок Англии . 1/16 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Плимут Аргайл
Плимут
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Плимут» ведёт борьбу за выживание в Чемпионшипе. Занимает последнее место. «Ливерпуль» же возглавляет турнирную таблицу элитного дивизиона. Отрыв от идущего следом «Арсенала» составляет шесть очков, и есть ещё встреча в запасе. Вопрос только в том, с каким счётом выиграют «красные»: крупно, разгромно или с небольшой разницей. По-другому быть не может.

Сметая всех на своём пути, мерсисайдцы идут к цели. Как будто проходят карьеру в футбольном симуляторе на несложном уровне. Или вообще туториал! Побеждают всех без разбора, чаще всего с разницей в два и более мяча. На предыдущей стадии Кубка Англии разгромили «Аккрингтон» (4:0). «Плимут» ожидает подобная участь.

Подробнее о матче:
«Плимут Аргайл» — «Ливерпуль». Проще туториала в компьютерной игре
«Плимут Аргайл» — «Ливерпуль». Проще туториала в компьютерной игре

Не приходит на ум ничего лучше, чем проверить П2 с форой (-2.5). «Ливерпуль» становится всё сильнее. Арне Слот верит, что чем больше команда сыграет матчей, тем лучше станут взаимопонимание и физическая готовность футболистов. И ротация в данном случае пойдёт только на пользу. Такова его философия, и она приносит плоды.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»

Кубок Англии . 1/16 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 20:35 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне бирмингемцы потерпели всего лишь два поражения на своём поле. К домашним встречам Унаи Эмери основательнее подготавливает подопечных, требует большей акцентированности на качество и результат. Тренер, который не прижился в московском «Спартаке», поставил «Астон Вилле» суперскую командную игру. Отлично всё: культура паса, движение и атмосфера в раздевалке.

Постекоглу можно только посочувствовать. Лазарет «Тоттенхэма» уже битком, а другие игроки устали и выглядят очень подавленными. Ничего не работает. Наблюдается сильный эмоциональный упадок. Результаты ужасны. Лилово-белые проиграли 8 из 11 предыдущих матчей чемпионата Англии. Даже аутсайдеры побеждают их без каких-либо проблем.

Подробнее о матче:
«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Дальше — без «шпор»
«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Дальше — без «шпор»

Проверим П1 + ТБ 1.5 мяча. У «Тоттенхэма» не получается контролировать ход игры. Он смиренно позволяет соперникам показывать свой футбол, много пропускает (в среднем 1,5 мяча за игру АПЛ). С такими вводными данными лилово-белым в Кубке Англии не преуспеть. О чём речь, даже в следующую стадию не выйти! Бирмингемцы же в среднем за матч в АПЛ дома забивают 1,6 гола.

Экспресс на матчи 1/16 финала Кубка Англии сегодня

Ставка 1: победа «Ливерпуля» над «Плимутом» с форой (-2.5) за 2.13.

Ставка 2: победа «Астон Виллы» над «Тоттенхэмом» и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.

Общий коэффициент: 2.13 х 1.90 = 4.04.

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