Экспресс на футбол: сегодня «Барселона» приблизится к «Реалу»

А в Серии А страсти не хуже, чем в Ла Лиге.

Окончание этого уикенда ознаменуется не только встречами самого старого турнира в мире — Кубка Англии. В итальянской Серии А и испанской Ла Лиге бурлят свои страсти. Авторы «Чемпионата» составили бесплатный экспресс на сегодняшний футбол, 9 февраля. Смотрим!

Прогноз на матч «Севилья» — «Барселона»

«Севилья» скатилась до статуса посредственного середняка Примеры. Она располагается на 12-й строчке в турнирной таблице первенства и уже вылетела из Кубка Короля, разгромно уступив «Альмерии» (1:4). В первом круге Ла Лиги проиграла «Барселоне» со счётом 1:5. В этот раз снова ждать разгрома?

Возможно. ведь на днях каталонцы вышли в полуфинал Кубка Испании. На предыдущей стадии крупно победили в гостях «Валенсию» (5:0). Ханс-Дитер Флик решил поберечь силы Роберта Левандовского на встречу с «Севильей», на позиции центрфорварда выпустил Феррана Торреса. 24-летний испанец оформил хет-трик, а 36-летний поляк восполнил запасы энергии. Все в плюсе.

Берём П2 + ТБ 2.5 мяча. Из-за кадровых потерь у каталонцев на протяжении двух месяцев наблюдался спад, но трудности позади. После победы в Суперкубке Испании подопечные Флика воспряли духом и сократили отставание от лидирующего «Реала». Дальше — больше. Чемпионская гонка становится интереснее!

Прогноз на матч «Венеция» — «Рома»

«Венеция» — явный аутсайдер в нынешнем сезоне итальянской Серии А. Перед 24-м туром располагается в зоне вылета, на предпоследнем месте. И отставание от идущего на безопасной строчке «Кальяри» составляет пять очков. При этом реже «Венеции» победы добывает только замыкающая таблицу «Монца».

Внешний классный стиль команды не соответствует тому, что происходит на поле. И есть большая вероятность, что она вернётся в Серию В по итогам первенства. Тем лучше для «Ромы», которая наверняка будет злая после вылета из Кубка Италии и сумеет добыть победу. Правда, больше 2:1 в её пользу ждать не стоит. Всё-таки надо поберечь силы на «Порту» в Лиге Европы.

Под руководством опытнейшего Клаудио Раньери стало лучше. Хотя бы потому, что удалось выйти в плей-офф Лиги Европы и наладить результаты на внутренней арене. Последнее поражение в чемпионате Италии датируется серединой декабря 2024 года. То есть римляне не проигрывают семь туров подряд. А это уже бодрит.

Прогноз на матч «Наполи» — «Удинезе»

Несмотря на то что Хвича Кварацхелия был лидером и движущей силой «Наполи», после его трансфера в «ПСЖ» неаполитанцы спокойно справляются и сами. Причём посмотрите, что получилось у Антонио Конте сделать с конкурентами и просто сильными соперниками. Про ничью с «Ромой» уже сказано, а до того случились победы над «Аталантой» (3:2) и «Ювентусом» (2:1). Отнюдь не мальчиками для битья.

Отчасти «Наполи» помогает календарь. А точнее, то, что у конкурентов и других грандов он сложнее. Неаполитанский клуб же не участвует в еврокубках и готовится к играм в недельном цикле. «Удинезе» тоже готовится в недельном цикле, но его результаты больше удручают, нежели вселяют оптимизм. Лишь в последнем туре прервал серию без побед, которая длилась пять встреч.

На многое рассчитывать в Неаполе, где хорош и без того почти безупречный «Наполи», не получится. Скорее всего, хозяева выиграют этот матч, забив достаточно. Оборона не является сильнейшей стороной гостей. Гости могут ответить голом, но это максимум. Проверим победу подопечных Антонио Конте через тотал больше 1.5 мяча. Что-то вроде 2:0 или 3:1 в их пользу здесь должно быть.

Экспресс на футбол 9 февраля

Ставка 1: победа «Барселоны» в матче с «Севильей» и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

Ставка 2: «Рома» победит «Венецию» за 1.72.

Ставка 3: «Наполи» победит «Удинезе» и тотал больше 1.5 мяча за 1.79.

Общий коэффициент: 2.05 х 1.72 х 1.79 = 6.31.