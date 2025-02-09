«Динамо» Москва — СКА. Не опять, а снова!

В последний раз соперники на двоих забросили семь шайб. Теперь могут и больше.

Матч звёзд КХЛ — 2025 позади. Немного отвлеклись, развеялись, а теперь возвращаемся к регулярному чемпионату. Во вторник, 11 февраля, в Москве состоится встреча «Динамо» Москва — СКА Санкт-Петербург. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ «Динамо» Москва — СКА 11 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но едва заметное предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу московского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа СКА по итогам трёх периодов оценивается в 2.70 — 37% вероятности.

Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.80. На серию послематчевых буллитов предлагается поставить за 7.80, а на буллит в основное время — за 6.00. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.36.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА Санкт-Петербург (11.02.2025)

Столичное «Динамо» уже принимало в Москве петербургский СКА. Дело было в начале февраля. Тогда соперники не смогли определить сильнейшего по итогам трёх периодов, завершив основное время вничью со счётом 3:3. В овертайме спустя три минуты победную шайбу забросил защитник гостей Александр Никишин.

Предстоящая встреча тоже обещает получиться результативной и близкой по игре, близкой по счёту. После того матча до паузы на Матч звёзд КХЛ бело-голубые успели на выезде разгромить «Куньлунь» (4:1). Да и в целом они смотрятся неплохо. Понятно, что лидирующий «Локомотив» догнать трудно, но борьба за серебро — реальность.

Армейцы с берегов Невы, в свою очередь, тоже спорят за второе место Западной конференции. Плотность в таблице невероятно высокая. Однако после победы над «Динамо» они получили восемь шайб от «Ак Барса» (3:8). Да ещё и на домашнем стадионе. Забивают подопечные Романа Ротенберга много, только оборона не радует.

Кстати, в пользу высокой результативности в предстоящем матче говорит также история противостояний данных соперников. В шести последних очных встречах общий тотал переваливал за 4.5 шайбы, а в четырёх случаях каждая из сторон забрасывала по три штуки. Поддержать тренд можно с коэффициентом 2.90. Заманчиво!

Вариант попроще — обыкновенный тотал больше 5.5 шайбы. Такое случалось в пяти из шести последних очных встреч. Но коэффициент здесь уже пониже, в районе 1.80. А если очень хочется поставить на исход, то можно присмотреться к победе СКА с форой (0) или к комбинированному варианту Х2 + тотал больше 4.5 шайбы.

Если отбросить восемь шайб от «Ак Барса», то можно увидеть, что петербуржцы стабильно добывают очки. Плюс в последнее время чаще побеждают «Динамо» на выезде, нежели дома. А предстоящая встреча, как мы помним, пройдёт именно в Москве.

Ставка: обе команды забросят минимум три шайбы за 2.90.