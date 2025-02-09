Алекс Перейра — Магомед Анкалаев: и как тут выбрать победителя?!

Рано утром 9 марта мск в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC 313, главным событием которого станет бой в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и претендентом Магомедом Анкалаевым. Россиянин занимает первую строчку в рейтинге, так что это будет по-настоящему бескомпромиссный поединок.

Дата и время боя Перейра — Анкалаев

Главное событие вечера единоборств UFC 313 — поединок между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым — начнётся около 9:00 мск 9 марта.

Что на кону в бою Перейра — Анкалаев

На кону – чемпионский титул организации в полутяжёлом весе, которым сейчас владеет Алекс Перейра. Для бразильца это будет уже четвёртая защита.

Где смотреть в прямом эфире бой Перейра — Анкалаев

Посмотреть трансляцию всего турнира UFC 313 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Разумеется, эти же ресурсы покажут и главный бой вечера.

Коэффициенты букмекеров на бой Перейра — Анкалаев

Букмекеры считают шансы бойцов практически равными. На победу Анкалаева дают коэффициент 1.85. Вероятность очередного успеха Перейры оценили котировкой 2.00, а на ничью можно сделать ставку за 50.00.

На ТБ 3.5 раунда можно поставить за 1.93, а обратный исход доступен за 1.82.

Чего ждать от боя Перейра — Анкалаев

Можно смело говорить, что и тот, и другой ещё не сталкивались с таким уровнем оппозиции. Возьмём Перейру — он в последнее время просто переезжает всех. Джамал Хилл, дважды Иржи Прохазка, Халил Раунтри — все они стали жертвами бразильца. Причём Алекс совершенствуется. Если раньше это был хоть и талантливый, но всё же очень прямолинейный ударник, не особо думающий о своей защите, то сейчас это думающий боец. Да, совершенству нет предела, однако если кто и сможет остановить бразильца, то это Анкалаев. У Перейры не было ещё настолько умного соперника.

Но и Магомеду будет крайне нелегко. Бой с Александаром Ракичем получился спокойным и уверенным — полный контроль над ситуацией и заслуженная победа. Конечно, Анкалаев хорош в борьбе, это для Алекса Перейры тоже будет в новинку. При этом Магомед не фокусируется на сабмишенах, он предпочитает добивать оппонентов. И, кстати, россиянин уже пообещал вырубить чемпиона в стойке. Может быть, немного самоуверенно, но шансы на это у Анкалаева будут, в ударке он тоже хорош. А борьба, безусловно, поможет набрать очки и измотать Перейру.

Выбрать победителя в этом поединке крайне сложно, разве что стоит рассмотреть историю со ставкой на ТМ 3.5 раунда. И тот, и другой предпочитают заканчивать бои досрочно. Есть и ещё одно обстоятельство, которое может повлиять на исход противостояния. Дело в том, что последняя неделя подготовки и сам бой выпадают на начало Рамадана. Конечно, в лагере Анкалаева всё это учли и постараются минимизировать эту проблему, однако совсем не сказаться она не сможет. И всё же разнообразие Магомеда даёт ему высокие шансы на победу. Плюс ко всему Анкалаев — левша, а с такими бойцами в карьере у Алекса Перейры были проблемы. Кто победит — сказать сложно, но бой с такой интригой обязательно нужно будет смотреть!