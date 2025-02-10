«Зенит» — «Спартак». Красно-белые — короли зимы

В холодное время года «народная команда» даже лучше действующего чемпиона РПЛ.

На 11 февраля запланирован финал Зимнего Кубка РПЛ, в котором померяются силами «Зенит» и московский «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Главный судья — Кирилл Левников.

Коэффициенты на матч Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — «Спартак» 11 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербуржцам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 48% вероятности. Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 3.40 — в районе 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Зенит» — «Спартак» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на финал Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — «Спартак» (11.02.2025)

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал 11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Историческая справка: последняя очная встреча в товарищеских турнирах датирована зимой 2019 года. Красно-белые тогда одержали победу со счётом 3:0. По итогам же сезона чемпионом стал «Зенит», и тот трофей стал первым для Сергея Семака в качестве наставника петербуржцев. Уж сколько лет прошло, а он всё не покидает пост, выигрывая титул за титулом.

Впрочем, текущий сезон может стать для петербуржцев менее удачным. В последних двух турах РПЛ они проиграли «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2). Невнятно выглядят и на сборах: с трудом и не без везения обыграли на групповом этапе Winline Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА 2:2 (4:1 пен.) и «Ростов» (2:1). Много брака, мало конструктивных атак.

Не лучшим образом складывается адаптация приобретённого у «Ботафого» 24-летнего нападающего Луиса Энрике. Потерял в созидании и креативности «Зенит» после продажи Клаудиньо, хотя расставние с ним напрашивалось. Сергею Семаку есть над чем работать. Легендарному Деяну Станковичу тоже, но в куда меньших объёмах.

На зимний перерыв «Спартак» ушёл в великолепном настроении. Выиграв шесть матчей РПЛ подряд с общим счётом 19:2, он сократил отставание от «Зенита» до двух очков. Уверенно победил не только аутсайдеров, но и сильных соперников — ЦСКА (2:0), «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0). Включился в чемпионскую гонку.

На сборах Станкович продолжает развивать успех. «Народная команда» обыграла «Краснодар» (3:2) и в дерби победила «Динамо» (1:0). Показала отличный футбол. Визуально весьма неплохо подготовилась к возобновлению сезона. И физика в порядке, и движение мяча хорошее.

Ещё «Спартак» точечно усилил состав, подписав нападающего греческого АЕКа Ливая Гарсию за рекордные € 20 млн. Не факт, что дорогостоящий новичок выиграет конкуренцию у Манфреда Угальде, Тео Бонгонда или Маркиньоса. Однако удлинение скамейки запасных точно не будет лишним. Поможет Станковичу лучше использовать ротацию.

Что мы имеем? «Зенит» испытывает проблемы. У него многое не получается. А «Спартак» находится в отличном тонусе и прекрасном расположении духа. «Народная команда» выиграла оба предыдущих розыгрыша Зимнего Кубка РПЛ. Судя по всему, быть и третьей победе.

Ставка: победа «Спартака» за 3.40.