«Манчестер Сити» — «Реал». Ответный матч превратится в формальность

Мадридцы выиграют. Даже в гостях. Даже после дерби с «Атлетико».

11 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов. На стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 11 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.33, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Реала» оценивается коэффициентом 2.90 — в районе 34%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00, что составляет около 24%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» (11.02.2025)

Даже будучи лучшей версией себя, «Манчестер Сити» не смог пройти «Реал» в двух из трёх предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов. За Хосепа Гвардиолу становится страшно. 24 ноября во время матча с «Фейеноордом» испанский специалист расцарапал себе лицо и голову. Не хотелось бы, чтобы он нанёс себе новые увечья. А к этому всё и идёт. Нервы тренера уже не выдерживают.

Разгромно уступив в последнем туре «Арсеналу» (1:5), «горожане» опустились на пятую строчку в турнирной таблице. Затем в Кубке Англии неуверенно победили середняка третьего по силе дивизиона страны — «Лейтон Ориент» (2:1). Первый гол забили благодаря удачному рикошету. Мяч изменил траекторию полёта после попадания в Абдукодира Хусанова.

Казалось бы, Кевин Де Брёйне и Илкай Гюндоган в составе, а креатива и остроты всё равно не хватает. И Эрлинг Холанд забивает (уже 19 голов в АПЛ), но этого мало. Обороны нет. В совокупности в АПЛ и Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы пропустили 49 мячей. Болезненно они переживают отсутствие Родри. Крайне болезненно.

У мадридского «Реала» тоже хватает проблем. И травмы докучают, и реализация подводит, и свой футбол порой показать не получается. Однако «сливочные» более стойко переносят трудности. Ничья с «Атлетико» (1:1) позволила им остаться на первом месте в турнирной таблице Примеры. Отрыв от «матрасников» составляет одно очко.

Отличился в мадридском дерби Килиан Мбаппе. Звёздный француз чувствует всё больше уверенности в себе, реже транжирит моменты и лучше понимает партнёров. Другими словами, осваивается. Гол в ворота «Атлетико» улучшил «химию» атаки «Реала». Второй забить не получилось, соперник оборонялся слаженно, но взаимодействовали нападающие показательно.

Также важно, что прекрасно справились со своей работой отвечающие за оборону футболисты. А ведь в лазарете практически все ведущие защитники. Карло Анчелотти больше всего остался впечатлён выступлением Рауля Асенсио, Орельена Тчуамени и Даниеля Себальоса. Главное — чтобы хватило сил на поездку в Манчестер. На подготовку и восстановление времени совсем мало.

Впрочем, мадридцы не выглядят уставшими. Наоборот, собраны и заряжены. Ставка на их лобовую победу принимается с коэффициентом 2.90. «Горожане» часто отдают инициативу, пропускают простые мячи и после этого опускают руки. Вполне вероятно, встреча будет проходить по тому же сценарию, что и матч с «Арсеналом». И закончится примерно так же. Типа 2:0 или 3:1. А отыграться в Мадриде будет почти невозможно.

Ставка: победа «Реала» за 2.90.