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Брест — ПСЖ, прогноз на матч Лиги чемпионов 11 февраля 2025 года, смотреть трансляцию онлайн бесплатно, какой канал покажет

«Брест» — «ПСЖ». Парижанам вдвойне повезло
Михаил Коробов
«Брест» — «ПСЖ»: прогноз на матч ЛЧ
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Мало того, что соперник знакомый, так ещё и новый лидер появился.

Во вторник, 11 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов. На стадионе «Стад дю Рудуру» в городе Генгам, Франция, встретятся «Брест» и «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Брест» — «ПСЖ» 11 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Бреста» предлагается с коэффициентом 7.00, в то время как победа победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 1.41. Ничейный исход можно найти в линии в районе 4.00.

В то же время аналитики уверены, что матч «Брест» — «ПСЖ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.68.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Брест» — «ПСЖ» (11.02.2025)

Лига чемпионов . 1/16 финала. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Брест
Брест, Франция
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» на данной стадии, конечно, повезло. Соперник не самый сложный, ещё и знакомый. Например, 1 февраля в гостях парижане непринуждённо разгромили «Брест» (5:2) в чемпионате Франции. А в первом круге дома уверенно победили со счётом 3:1. Смена названия турнира расклад сил не изменяет. Дубль три.

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Прошлый сезон в исполнении «Бреста» был лучше. Вроде бы всё по-старому: и тренер тот же, и состав практически не изменился. А вот результаты сильно отличаются. За 21 тур подопечные Эрика Руа успели потерпеть больше поражений, чем за весь прошлый розыгрыш Лиги 1. Расположились на седьмом месте в турнирной таблице. Отставание от занимающего четвёртую строчку «Монако» составляет шесть очков.

И нельзя сказать, что в Лиге чемпионов результаты сильно лучше. «Бресту» просто повезло с сеткой. Практически все очки «пираты» набрали во встречах с клубами, не вышедшими в плей-офф. Уступили «Барселоне» (0:3), «Шахтёру» (0:2) и мадридскому «Реалу» (0:3). Не похоже, что смогут обыграть «ПСЖ» хотя бы в одном из двух матчей 1/16 финала турнира.

Парижане набрали отменный ход: в последних трёх турах общего этапа Лиги чемпионов одолели «Зальцбург» (3:0), «Манчестер Сити» (4:2) и «Штутгарт» (4:1). На днях разгромили в Лиге 1 «Монако» (4:1). Таким образом, продлили беспроигрышную серию в первенстве до 23 матчей. Луис Энрике своё дело знает.

Во встрече с монегасками дебютный гол за парижан забил Хвича Кварацхелия. Классно открылся, здорово обработал мяч, выдержал небольшую паузу и точно пробил — всё как по учебнику. Также он принял участие в разгроме «Бреста» на выезде, однако там результативными действиями не отметился.

Во встрече с «Монако» Хвича мог записать на свой счёт ещё и несколько голевых передач, но одноклубников подвело завершение. Бывший футболист «Рубина» быстро вникает в суть отлаженной Луисом Энрике системы. Отлично выполняет требования тренера. И это работает.

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Берём П2 с форой (-1.5). Парижане доминируют в чемпионате Франции. Вынуждают соперников играть по собственным правилам, делая акцент на контроле мяча. В Лиге чемпионов градус давления выше, но это ничего не меняет. «Бресту» нечего противопоставить подопечным Луиса Энрике.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.04.

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