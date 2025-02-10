Экспресс на футбол: ЦСКА не готов к возобновлению сезона, «Ростов» — тоже

Очередная неделя зимы позади, всё ближе тот день, когда вернётся Российская Премьер-Лига. Сегодня, 10 февраля, состоятся одни из последних матчей Зимнего Кубка РПЛ. Но не только этим порадует понедельник. Забирайте специальный экспресс на футбольные матчи с коэффициентом 8.33.

Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА

«Краснодар» хорошо подготовлен к возобновлению сезона. Это продемонстрировали ведущие футболисты «Краснодара», в особенности Эдуард Сперцян. В обеих встречах лидеры «быков» оставили приятное впечатление. Моментов создали больше, чем на три гола. Где-то немного подвела реализация, но по движению с мячом и без — всё в ажуре!

А вот ЦСКА приятного глазу показал мало. Круто на технике разобрался Тамерлан Мусаев в случае с забитым мячом «Ростову» (1:0), также впечатлил гол Матвея Кисляка «Зениту» — 2:2 (2:4 пен.). Больше в игре красно-синих ничего красивого не припоминается. Много потерь на своей половине поля, низкий темп и частые провалы в обороне — всё, чем богаты.

Это удивительная способность красно-синих. На протяжении всего сезона они демонстрируют нестабильную игру, но исправно цепляются за результат, пользуясь ошибками соперников. Впрочем, армейцы уже дважды уступили «Краснодару» (1:2 — в РПЛ и 0:1 — в Кубке России). Наклёвывается ещё одно поражение.

Прогноз на матч «Динамо» — «Ростов»

Марцел Личка, как обычно, на сборах делает акцент на физическую подготовку. После поражения от «Спартака» (0:1) тренер «Динамо» отметил, что большие нагрузки не оправдывают ошибки и плохую культуру паса. Он подчеркнул, что это профессиональные футболисты, такова их работа.

У «Ростова» глубина состава хуже, чем у «Динамо». Поэтому у Валерия Карпина на сборах следующий приоритет: выделить побольше игрового времени молодёжи, а также наладить рисунок игры. Выход из обороны в атаку через короткий пас уже который год довести до ума не получается.

В трёх предыдущих контрольных встречах «Ростов» уступил ЦСКА (0:1), «Локомотиву» (0:2) и «Зениту» (1:2). Во всех трёх матчах сказывалась разница в исполнительском мастерстве. Вполне вероятно, что она сыграет решающую роль и в этот раз. Проверяем П2 с коэффициентом 2.14.

Прогноз на матч «Мальорка» — «Осасуна»

Проиграв пять из семи предыдущих матчей чемпионата Испании, «Мальорка» скатилась на девятую строчку в турнирной таблице. Также команда потерпела поражение от «Реала» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Из Кубка Короля вылетела ещё в 1/16 финала, уступив «Понтеведре» со счётом 0:3. А ведь какие были надежды на этот сезон!

«Осасуна» же в этом сезоне проиграла всего лишь семь матчей. При этом три последних поражения в чемпионате Испании — от команд из топ-4. И в двух из них — с разницей в один мяч. Отменная нацеленность на результат. Кстати, заключить пари на то, что баски как минимум не проиграют «Мальорке», можно за 1.82.

На днях «Осасуна» получила болезненный удар: вылетела из Кубка Испании, уступив «Реалу Сосьедад» (0:2).Но опускать руки совсем не в характере команды. Только однажды в текущем сезоне она потерпела два поражения подряд. И то потому, что соперники попались сильные — «Атлетик» и «Атлетико». «Мальорка» менее опасна.

Экспресс на футбол 10 февраля

Ставка 1: победа «Краснодара» в матче с ЦСКА за 2.14.

Ставка 2: победа «Динамо» в матче с «Ростовом» за 2.14.

Ставка 3: «Осасуна» не проиграет «Мальорке» за 1.82.

Общий коэффициент: 2.14 х 2.14 х 1.82 = 8.33.