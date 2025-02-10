«Ювентус» — ПСВ. Нидерландцы заставят Тьяго Мотту забивать

Не успели оглянуться, как в еврокубках пришла пора игр на выбывание. Во вторник, 11 февраля, на стадионе «Альянц» в Турине состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «ПСВ Эйндховен». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Ювентус» — ПСВ 11 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.92, что приблизительно равно 52% вероятности. Победа ПСВ оценивается коэффициентом 4.30 (23% вероятности). На ничейный исход можно поставить за 3.70.

В то же время аналитики прогнозируют, что первый матч «Ювентус» — ПСВ не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на первый стыковой матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «ПСВ Эйндховен» (11.02.2025)

Любопытный факт: «Ювентус» и ПСВ уже встречались в этом сезоне. Дело было в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Италии на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Примечательно также, что тогда гости даже провели почти в два раза больше атак суммарно, но до 90+3-й минуты горели 0:3.

Однако совсем не факт, что у Тьяго Мотты снова получится провернуть этот трюк. «Старая синьора» спорит за место в топ-4 Серии А и продолжает борьбу за трофей в Кубке Италии. Только в последнее время результаты стали хуже. Из пяти прошлых матчей в разных турнирах она выиграла лишь два — у скромных «Эмполи» (4:1) и «Комо» (2:1).

В трёх же встречах до того туринцы потерпели два поражения — от куда более крепких «Наполи» (1:2) и «Бенфики» (0:2). Ничья пришлась на «Брюгге» (0:0), который в нынешнем сезоне выглядит не так цепко, как в прошлых. Короче говоря, прямо сейчас туринцы не внушают доверия. Слепо верить в их победу не стоит.

Особенно на фоне того, как выглядит ПСВ. Клуб из Эйндховена нанёс «Ливерпулю» (3:2) первое и единственное поражение на общем этапе Лиги чемпионов. Пусть ливерпульцы и играли смешанным составом. Второй момент заключается в результативности. ПСВ забил 15 мячей за шесть последних игр в разных турнирах. Это мощно даже с поправкой на уровень сопротивления.

Кроме того, нидерландцы наверняка захотят отомстить «Ювентусу» за поражение в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов, а потому настроены будут решительно. На таком фоне голы в обе стороны смотрятся заманчиво. А можно даже рискнуть и подумать над победой гостей с форой (0). Здесь произойдёт возврат в случае ничьей.

Альтернативный вариант — тотал больше 2.5 мяча. Очень редко в матчах с участием ПСВ такая ставка не играет. И тут, кстати, можно комбинировать с другими вариантами, чтобы сдобрить и без того приличные коэффициенты. А вероятный счёт — 2:1 в чью-либо пользу. Нам этого хватит за глаза.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.