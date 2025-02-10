«Спортинг» — «Боруссия» Д. Ярче, чем «Ман Сити» — «Реал»

Как поведут себя гранды — непонятно. А здесь должны быть голы.

Не успели оглянуться, как пришла пора игр на вылет в еврокубках. Во вторник, 11 февраля, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд 11 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Спортинга» предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа дортмундской «Боруссии» оценивается в 3.10 — 32% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 3.70.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в первом матче пары «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на первый стыковой матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд (11.02.2025)

Вторую часть общего этапа Лиги чемпионов лиссабонский «Спортинг» провёл плохо. Если в первых четырёх турах удалось добыть три победы при одной ничьей, то в других четырёх встречах, наоборот, случились три поражения и одна ничья. При этом общий счёт составил 4:10. Так и не скажешь, что этот клуб мог разгромить «Манчестер Сити» (4:1).

Впрочем, в последнее время всё более-менее наладилось. Лиссабонцы выиграли Кубок португальской лиги, а в чемпионате Португалии занимают первое место, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре очка. Отдельно стоит отметить реализацию, ведь команда исправно забивает. А один из лидеров — Виктор Дьёкереш.

Кстати, шведский нападающий в последнем матче с «Порту» (1:1) вышел на замену на 69-й минуте. Видимо, Руй Боржеш и тренерский штаб решили поберечь свой главный актив на домашнюю игру с дортмундской «Боруссией». Это логично, ведь форвард приносит очень много пользы. Например, с отрывом возглавляет гонку бомбардиров в португальской Примейре.

Кроме того, очень хорошо, что «Спортинг» будет играть на своём поле. Во время общего этапа Лиги чемпионов у «Боруссии» возникли проблемы в гостевых матчах с мадридским «Реалом» (2:5) и итальянской «Болоньей» (1:2), хотя немецкая команда в обоих случаях даже открывала счёт и долгое время владела преимуществом. Португальский же клуб не проигрывает дома семь матчей подряд.

В том, что дортмундская «Боруссия» забьёт, нет почти никаких сомнений. Последний раз она уходила с поля без забитого мяча в конце октября 2024 года, когда проиграла в Кубке Германии «Вольфсбургу» (0:1). Но и тогда имела преимущество и была близка к голу. Однако совсем не факт, что чёрно-жёлтые сумеют выиграть в Португалии и создать фору перед ответной встречей.

Дело в том, что сама «Боруссия» захромала в последнее время. Выиграла только в двух из восьми матчей в разных турнирах. Но тогда соперники были достаточно простые — аутсайдер «Хайденхайм» (2:1) и украинский «Шахтёр» (3:1), который потерял былую цепкость. В остальных же встречах команда много пропускала. Назначение Нико Ковача на пост главного тренера ситуацию пока не исправило.

Предстоящая встреча тоже обещает получиться результативной. В качестве ставки можно рассмотреть как тотал больше 2.5 мяча, так и голы в обе стороны через 1Х. Почему «Спортинг» не проиграет? Опять-таки потому, что он прямо сейчас более стабилен, нежели «Боруссия». Вероятный счёт — 2:2 или 2:1 в пользу хозяев.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.74.