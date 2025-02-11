«Эвертон» — «Ливерпуль». Ну, требл тоже нормально

Вылет от «Плимута» — обидно. С другой стороны, сэкономлены силы на АПЛ, ЛЧ и Кубок лиги.

12 февраля состоится перенесённый матч 15-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» примет «Ливерпуль». Мерсисайдское дерби пройдёт на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Главный судья — Майкл Оливер.

Коэффициенты на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» 12 февраля 2025 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.45, что составляет около 68% вероятности. Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 7.50 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.90, что составляет около 19%.

В то же время аналитики считают, что матч «Эвертон» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль» (12.02.2025)

В четырёх предыдущих турах АПЛ «Эвертон» уступил «Астон Вилле» (0:1) и одержал победы над «Тоттенхэмом» (3:2), «Брайтоном» (1:0) и «Лестером» (4:0). Отрыв от зоны вылета увеличился до девяти очков. То ли возвращение Дэвида Мойеса взбодрило «ирисок», то ли соперники попались удобные. А может, и всё вместе.

Вопрос только, надолго ли «Эвертону» хватит воодушевления? Состав не богат на техничных и именитых футболистов. Что уж говорить, если наибольший вклад в результаты уже который год вносит голкипер Джордан Пикфорд. И частенько его стараний оказывается недостаточно.

На прошлой неделе Пикфорд не смог спасти свою команду от вылета из Кубка Англии. Подопечные Дэвида Мойеса дома уступили «Борнмуту» со счётом 0:2. Они нанесли всего лишь один удар в створ, в то время как соперник — восемь. Скорее всего, мерсисайдское дерби будет идти по схожему сценарию. И, вполне вероятно, закончится примерно так же.

«Ливерпуль» на днях тоже вылетел из Кубка Англии. Сенсационно уступил на выезде замыкающему турнирную таблицу Чемпионшипа «Плимуту» (0:1). Однако, в отличие от «Эвертона», «красные» сыграли далёким от основного составом. Арне Слот прибегнул к основательной ротации. Выпустил много молодёжи. Даже слишком много.

С другой стороны, у «Ливерпуля» и так очень сложный календарь. Впереди финал Кубка лиги, 1/8 финала Лиги чемпионов и насыщенный график в АПЛ. Хорошо, что нидерландский специалист дал отдохнуть лидерам, в частности проводящему шикарный сезон Мохамеду Салаху.

Египтянин вплотную подобрался к отметке в 45 результативных действий во всех турнирах. С внушительным отрывом в 12 очков возглавляет гонку лучших игроков АПЛ по системе «гол+пас». Как бы хорошо защитники соперников ни выполняли свою работу, Салах находит лазейки. Снабжает одноклубников искусными передачами и сам забивает красивые голы.

Возьмём П2 с форой (-1.5). Четыре из шести последних мерсисайдских дерби закончились именно так. В этот раз не предвидится ничего сенсационного. Классическая встреча лидера и явного андердога. Показывающего красивый результативный футбол первым номером «Ливерпуля» и оседающего в таких матчах в своей штрафной с надеждой избежать разгрома «Эвертона», если угодно.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.20.