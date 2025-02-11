Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 24.7: «Сити» больно, «Реал» ликует

Дождались? Дождались! Сегодня, 11 февраля, стартуют стыковые матчи в Лиге чемпионов. Некоторые игры интересны в меньшей, некоторые — в большей степени. Однако не следить за этим невозможно. Авторы «Чемпионата» подготовили для вас мощный бесплатный экспресс на матчи вторника. Осторожно, не обожгитесь!

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал»

Даже будучи лучшей версией себя, «Манчестер Сити» не смог пройти «Реал» в двух из трёх предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов. За Хосепа Гвардиолу становится страшно. 24 ноября во время матча с «Фейеноордом» испанский специалист расцарапал себе лицо и голову. Не хотелось бы, чтобы он нанёс себе новые увечья. А к этому всё и идёт. Нервы у тренера уже не выдерживают.

У мадридского «Реала» тоже хватает проблем. И травмы докучают, и реализация подводит, и свой футбол порой показать не получается. Однако «сливочные» более стойко переносят трудности. Ничья с «Атлетико» (1:1) позволила им остаться на первом месте в турнирной таблице Примеры. Отрыв от «матрасников» составляет одно очко.

Мадридцы не выглядят уставшими. Наоборот, собраны и заряжены. Ставка на их лобовую победу принимается с коэффициентом 2.90. «Горожане» часто отдают инициативу, пропускают простые мячи и после этого опускают руки. Вполне вероятно, встреча будет проходить по тому же сценарию, что и матч с «Арсеналом». И закончится примерно так же. Типа 2:0 или 3:1. А отыграться в Мадриде будет почти невозможно.

Прогноз на матч «Брест» — «ПСЖ»

«ПСЖ» на данной стадии, конечно, повезло. Соперник не самый сложный, ещё и знакомый. Например, 1 февраля в гостях парижане непринуждённо разгромили «Брест» (5:2) в чемпионате Франции. А в первом круге дома уверенно победили со счётом 3:1. Смена названия турнира расклад сил не поменяет. Дубль три.

«Бресту» же повезло с сеткой в Лиге чемпионов. Практически все очки «пираты» набрали во встречах с клубами, не вышедшими в плей-офф. Уступили «Барселоне» (0:3), «Шахтёру» (0:2) и мадридскому «Реалу» (0:3). Не похоже, что смогут обыграть «ПСЖ» хотя бы в одном из двух стыковых матчей.

Берём П2 с форой (-1.5). Парижане доминируют в чемпионате Франции. Вынуждают соперников играть по собственным правилам, делая акцент на контроле мяча. В Лиге чемпионов градус давления выше, но это ничего не меняет. «Бресту» нечего противопоставить подопечным Луиса Энрике.

Прогноз на матч «Ювентус» — ПСВ

Совсем не факт, что у Тьяго Мотты снова получится обыграть ПСВ, как это было на общем этапе. «Старая синьора» спорит за место в топ-4 Серии А и продолжает борьбу за трофей в Кубке Италии. Только в последнее время результаты стали хуже. Из пяти прошлых матчей в разных турнирах она выиграла лишь два — у скромных «Эмполи» (4:1) и «Комо» (2:1).

Особенно на фоне того, как выглядит ПСВ. Клуб из Эйндховена нанёс «Ливерпулю» (3:2) первое и единственное поражение на общем этапе Лиги чемпионов. Пусть ливерпульцы и играли смешанным составом. Второй момент заключается в результативности. ПСВ забил 15 мячей за шесть последних игр в разных турнирах. Это мощно даже с поправкой на уровень сопротивления.

Кроме того, нидерландцы наверняка захотят отомстить «Ювентусу» за поражение в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов, а потому настроены будут решительно. На таком фоне голы в обе стороны смотрятся заманчиво. А если добавить тотал больше 2.5 мяча, то можно сдобрить и без того приличные коэффициенты. Редко в матчах с участием ПСВ такая ставка не играет.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд

Лиссабонский «Спортинг» выиграл Кубок португальской лиги, а в чемпионате Португалии занимает первое место, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре очка. Отдельно стоит отметить реализацию, ведь лиссабонцы исправно забивают. А один из лидеров — Виктор Дьёкереш. Форвард приносит очень много пользы. Например, с отрывом возглавляет гонку бомбардиров в португальской Примейре.

Кроме того, очень хорошо, что «Спортинг» будет играть на своём поле. Во время общего этапа Лиги чемпионов у «Боруссии» возникли проблемы в гостевых матчах с мадридским «Реалом» (2:5) и итальянской «Болоньей» (1:2). Португальский же клуб не проигрывает дома семь матчей подряд. В том, что дортмундская «Боруссия» забьёт, нет почти никаких сомнений. Но выиграет ли?

«Боруссия» в последнее время хромает. Выиграла только два из восьми предыдущих матчей в разных турнирах. Но тогда соперники были достаточно простые — «Хайденхайм» (2:1) и украинский «Шахтёр» (3:1). В остальных же встречах команда много пропустила. Назначение Нико Ковача на пост главного тренера ситуацию не изменило.Предстоящая встреча тоже обещает получиться результативной.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов сегодня, 11 февраля:

Ставка 1: победа «Реала» в матче с «Манчестер Сити» за 2.90.

Ставка 2: победа «ПСЖ» в матче с «Брестом» с форой (-1.5) за 2.04.

Ставка 3: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Ювентус» — ПСВ за 2.40.

Ставка 4: тотал больше 2.5 мяча в матче «Спортинг» — «Боруссия» за 1.74.

Общий коэффициент: 2.90 х 2.04 х 2.40 х 1.74 = 24.7.