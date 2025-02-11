«Селтик» — «Бавария». Кейна и здесь неплохо кормят

Зачем форварду обратно в АПЛ, если и так идут голы?

Не успели оглянуться, как в еврокубках пришла пора игр на выбывание. В среду, 12 февраля, на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, Шотландия, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Бавария». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Селтик» — «Бавария» 12 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно равно 71% вероятности. Победа «Селтика» оценивается коэффициентом 7.70 — 12% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 5.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Глазго. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.59. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу гостей.

Прогноз на первый стыковой матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Бавария» (12.02.2025)

Хотите знать, почему «Селтик» не такой уж андердог в предстоящем противостоянии? Нет, андердог, конечно, но недооценивать его — себе дороже. Шотландский клуб проводит яркий сезон. В чемпионате Шотландии лидирует с огромным отрывом от ближайшего преследователя «Рейнджерс», а в Лиге чемпионов попал в плей-офф. Круто ведь!

А ещё посмотрите, как хороши «кельты» в создании и реализации моментов. За 10 последних матчей в разных турнирах они забили 31 мяч, то есть в среднем более трёх мячей за игру. Хотя соперники были тоже разного уровня: от скромного аутсайдера шотландской Премьер-лиги «Данди» (6:0) до удивительной «Астон Виллы» (2:4) из АПЛ. Забивать получается всем.

Наверняка получится отправить мяч-другой и в ворота «Баварии». Дело в том, что мюнхенцы в последнем матче обыграли «Вердер» со счётом 3:0. И это первый раз с середины января, когда команда ушла с поля без пропущенного мяча. В пяти встречах в разных соревнованиях до того баварская команда пропустила 10 мячей, то есть по два за игру в среднем. Многовато для гранда, не правда ли?

На своём поле «Селтик» сумеет навязать борьбу именитому сопернику. Другое дело, что «Бавария» в хорошей форме и идёт на серии из четырёх побед с общим счётом 12:5. Про недостатки обороны мы уже проговорили, это понятно. Но пока что Венсану Компани удаётся компенсировать их качественной работой в атаке.

Возглавляет бригаду нападающих, конечно же, Гарри Кейн. В Бундеслиге он с отрывом лидирует в гонке бомбардиров, забив 21 мяч в 19 матчах. А за семь матчей в Лиге чемпионов англичанин оформил шесть голов и одну голевую передачу. Неслабо! СМИ активно сватают его обратно в АПЛ — то в «Арсенал», то в «Манчестер Юнайтед». Но его, очевидно, и здесь неплохо кормят.

Кроме того, в споре «Селтика» и «Баварии» никто не отменял принципиальную разницу в классе. Уровень исполнительского мастерства позволяет мюнхенцам даже заложиться на пропущенный от шотландцев мяч. Сделать ставку на голы в обе стороны через победу гостей сам Кейн велел. Иными словами, гости сыграют так, будто не боятся пропустить. А потому счёт 3:1 в их пользу вполне возможен.

Ставка: обе забьют и «Бавария» победит за 2.50