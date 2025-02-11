«Фейеноорд» — «Милан». За это и любим Лигу чемпионов

12 февраля состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов. На стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме встретятся «Фейеноорд» и «Милан». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Милан» 12 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.30, в то время как победа «Фейеноорда» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии в районе 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Фейеноорд» — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.58.

Прогноз на первый стыковой матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Милан» (12.02.2025)

«Фейеноорд» — неординарный соперник. Он располагается на пятом месте в турнирной таблице Эредивизии и уже вылетел из Кубка Нидерландов, уступив ПСВ (0:2). Казалось бы, что от роттердамцев при таких показателях можно ожидать? А к ним стоит приглядеться повнимательнее. Они умеют удивлять.

«Фейеноорд» сотворил ряд сенсаций в Лиге чемпионов: сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3), а также одержал победы в матчах с «Жироной» (3:2), «Бенфикой» (3:1) и мюнхенской «Баварией» (3:0). Впечатляет результативность роттердамцев. Забить по три мяча соперникам такого уровня — это показатеть. Нападению — пять звёзд.

Впрочем, также «Фейеноорд» уступил «Байеру» (0:4), «Зальцбургу» (1:3) и «Лиллю» (1:6). День на день не приходится. Случается такое, что игра не идёт, в обороне много провалов. Роттердамцы обладают крепким стержнем, их воодушевляет поддержка болельщиков, но стабильности в игре и результатах не наблюдается.

С «Миланом» тоже всё весьма неоднозначно. Команда победила в Суперкубке Италии, выиграла три из пяти последних матчей в чемпионате Италии, а также вышла в полуфинал Кубка Италии, одолев «Рому» (3:1). Вроде бы результаты очень даже неплохие, но они не отражают реального положения дел. Не всё у Сержиу Консейсау так гладко, как кажется на первый взгляд.

Возьмём последние два матча — с «Ромой» и «Эмполи» (2:0). Римляне бо́льшую часть встречи владели инициативой, прижимали миланцев к собственной штрафной. Обязаны были забивать ещё. «Синие» же упустили супервозможность открыть счёт (мяч попал в штангу), а также не воспользовались численным преимуществом, которое получили на 55-й минуте. «Россонери» повезло.

«Милан» неплохо усилился в трансферное окно. Кстати, ослабил как раз «Фейеноорд», приобретя Сантьяго Хименеса. Однако глобально игра «россонери» не изменилась. Стало больше вариативности в атаке, но и только. В центре поля и защите проблемы как были, так и остались. Соперники получают много пространства и возможностей для создания опасных моментов.

Напрашивается ставка на ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Делать выбор в чью-либо пользу — испытывать удачу. У «Милана» больше ресурсов, однако роттердамцы превосходящих по силе на бумаге соперников в реальности совершенно не боятся. Тем более дома. Всё в лучших традициях Лиги чемпионов: фаворит не проглядывается, ожидается голевой пир. Ждём с нетерпением.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.96.