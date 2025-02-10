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Хоккей, Турнир четырёх наций, формат, кто участвует, где и когда пройдёт, кто фаворит

Без России, но с кучей звёзд. Чего ждать от Турнира четырёх наций
Пётр Кондаков
Чего ждать от Турнира четырёх наций
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Отличная замена Матчу всех звёзд!

12 февраля в Северной Америке стартует Турнир четырёх наций — новый турнир сборных, организованный НХЛ. Матчи пройдут в паузу, которая обычно заполнялась в лиге Матчем звёзд. И кажется, это неплохая альтернатива. Зрители соскучились по соревнованиям лучших сборных мира. Пусть и не все лучшие хоккеисты планеты здесь сыграют. Рассказываем всё, что нужно знать о турнире.

Почему нет сборной России?

Сразу ответим на главный вопрос — причины сугубо политические. На момент объявления о соревновании наша сборная находилась на третьем месте в рейтинге ИИХФ и должна была сыграть. Но в НХЛ не решились пригласить сборную России.

Кто сыграет на Турнире четырёх наций?

Изначально планировались четыре сильнейшие команды рейтинга ИИХФ. Три из них сыграют — Канада, США и Финляндия. Про Россию мы уже сказали. Пятая — Германия, но у немцев банально нет столько игроков в НХЛ. Поэтому последнее вакантное место заняла Швеция, идущая шестой. Не включили в состав участников и Чехию, которая как раз могла бы собрать команду. Но у организаторов было мало времени, а сроки проведения – жёсткие. Поэтому чехи остались за бортом.

Даты и место проведения Турнира четырёх наций

Матчи турнира состоятся в двух городах — по одному из Канады и США. Канадские встречи примет Монреаль, американские — Бостон. Всего в соревновании запланировано семь матчей, пройдут они с 12 по 20 февраля.

Какой формат у Турнира четырёх наций?

Очень простой. Четыре команды сыграют в один круг, после чего две сильнейшие по итогам группового этапа сразятся в финале.

Кто фаворит Турнира четырёх наций

Букмекеры осторожно отдают пальму первенства сборной Канады. Поставить на победу «кленовых» можно с коэффициентом 2.70. Возглавит канадцев на Турнире четырёх наций наставник «Тампы» Джон Купер.

Что здесь сказать — все главные звёзды в деле! Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон, Сидни Кросби — все они в составе. Главная головная боль для генменеджера команды Дона Суини — кого взять на турнир, традиционно у канадцев можно собрать несколько команд. Разве что позиция вратаря несколько проседает, но Джордан Биннингтон и Эдин Хилл — опытные ребята, пусть и не суперзвёзды.

Шансы сборной США оценили в 3.00. Хоккей в Америке переживает расцвет, и эта команда — тому подтверждение. На бумаге у неё просто нет слабых мест. Интересно будет понаблюдать, как Майк Салливан и Билл Герин будут распределять роли в этом коллективе.

В европейские команды у аналитиков веры меньше. Поставить на Швецию можно за 4.50. Здесь элитная защита в лице Хедмана, Далина, Экхольма, Андерссона, Форслинга и Бродина. Другие линии выглядят поскромнее, но своим вязким хоккеем «Тре Крунур» могут остановить любого соперника.

А вот у кого дела похуже, так это у Финляндии. С вратарской линией порядок (Сарос — Лукконен), а вот в обороне за парой Линделль — Хейсканен набор ролевиков. В атаке ситуация поинтереснее, но в целом Суоми смотрятся слабее по составу в сравнении с конкурентами. На это намекают и букмекеры, которые дают на победу финнов котировку 7.70.

Где смотреть Турнир четырёх наций?

По телевидению в России матчи Турнира четырёх наций не покажут. Но на просторах глобальной Сети можно будет найти множество трансляций. Так что без зрелища наши соотечественники не останутся.

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