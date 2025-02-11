Аморим или Захарян! Кто выиграет Лигу Европы?

13 февраля стартует плей-офф Лиги Европы. Правда, не для всех. Восемь сильнейших клубов по итогам общего этапа вступят в борьбу со следующего раунда. А вот команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, начинают уже сейчас, со стыков. Изучаем букмекерские котировки перед началом самой интересной части розыгрыша.

Аморим и Постекоглу — фавориты

Главным фаворитом аналитики считают «Манчестер Юнайтед». Поставить на манкунианцев можно за 5.50. В АПЛ команде Рубена Аморима ловить уже нечего, так что можно сосредоточиться на кубковых турнирах. И Лига Европы — неплохой шанс спасти сезон.

В числе главных фаворитов и «Тоттенхэм». Команда Энджа Постекоглу тоже прошла напрямую в 1/8 финала, поставить на её победу можно за 6.00. Ситуация здесь схожая — провал в АПЛ, так что трофей точно был бы неплохим исходом. Правда, чтобы претендовать на успех в Лиге Европы, «шпорам» нужно преодолеть эпидемию травм.

Также котировку 6.00 дают на победу «Атлетика» из Бильбао. Баски также уже во втором раунде плей-офф и вполне способны навязать борьбу грандам. Правда, у команды Эрнесто Вальверде в разгаре борьба на два фронта. До тройки лидеров «Атлетик» вряд ли дотянется, но за место в зоне Лиги чемпионов предстоит нешуточное сражение.

Шансы «Лацио» оценили в 8.50. Ещё одна команда, которая на одном дыхании преодолела первый этап. Правда, в Серии А «лациале» немного сбавили ход. Но удивить римляне могут.

Клуб Захаряна — тёмная лошадка

Дальше в букмекерских котировках стоят немецкий «Айнтрахт» и испанский «Реал Сосьедад», за который выступает Арсен Захарян. Если команда из Франкфурта вышла напрямую в 1/8 финала и коэффициент на её успех 12.00, то баскам предстоит непростое испытание. Сначала нужно обыграть датский «Мидтьюлланн» (коэффициент на победу этого клуба в ЛЕ — 150.00), а если получится, то дальше у Захаряна и компании либо «МЮ», либо «Тоттенхэм». В общем, путь к трофею максимально сложный. Шансы на успешное преодоление этого испытания отразили котировкой 13.00.

Вероятность триумфа «Олимпиакоса» оценили в 15.00. Греки в 1/8 финала, но разброс соперников от «Твенте» до «Фенербахче» Жозе Моуринью — предсказать что-то сложно. На «Галатасарай» дают коэффициент 18.00, здесь путь, как и у «Реала Сосьедад». Сначала проходимый АЗ (150.00), а затем кто-то из английских грандов.

На «Рому» и «Лион» можно поставить за 20.00. Команде Клаудио Раньери уже в стыках играть с «Порту» (22.00), это самая близкая пара первого раунда. «Лион», который только-только возглавил Паулу Фонсека, вступит в борьбу с 1/8 финала.

Ставка на Жозе Моуринью и его «Фенербахче» доступна за 25.00. Старый лис Моур вполне может преподнести сюрприз! Для начала нужно пройти «Андерлехт» (50.00), а затем по сетке «Рейнджерс» или «Олимпиакос». Не такой и ужасный жребий. Про греков мы уже сказали, а вероятность успеха шотландцев оценили в 40.00.

Вероятность победы остальных клубов существенно ниже. Да, есть в турнире ПАОК, за который играют Фёдор Чалов и Магомед Оздоев, на их триумф предлагают поставить за 75.00. Сначала у ПАОКа противостояние с румынской «Стяуа» (200.00), а дальше «Айнтрахт» или «Лион». Не будем забывать и о Никите Хайкине, но у его «Будё-Глимт» шансов совсем мало, котировка на победу норвежцев в Лиге Европы — 150.00. Впрочем, как минимум в первом раунде плей-офф с «Твенте» можно бороться за проход дальше.