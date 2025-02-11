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Монако — Бенфика, прогноз на матч Лиги чемпионов 12 февраля 2025 года, прямая трансляция, смотреть онлайн, результат, какой счёт

«Монако» — «Бенфика». Головин запомнит свой дебют в плей-офф ЛЧ
Алексей Анисимов
«Монако» — «Бенфика»: прогноз на матч ЛЧ
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Россиянин впервые преодолел групповой этап.

Не успели оглянуться, как в еврокубках пришла пора игр на выбывание. На этой неделе пройдут первые встречи в парах. В среду, 12 февраля, на стадионе «Луи II» в Монако состоится стыковой матч Лиги чемпионов «Монако» — «Бенфика». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Монако» — «Бенфика» 12 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 2.32, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 3.10, а на ничейный исход можно поставить за 3.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч «Монако» — «Бенфика» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Самый вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на первый стыковой матч Лиги чемпионов «Монако» — «Бенфика» (12.02.2025)

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом туре чемпионата Франции «Монако» на выезде встречался с «ПСЖ» и потерпел крупное поражение — 1:4. Конечно, здесь в первую очередь нужно отдать должное сопернику, ведь тот показал очень хороший уровень футбола. Однако клуб Александра Головина есть за что пожурить.

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В последнее время монегаски очень многое позволяют делать у собственной штрафной. За четыре прошлых матча, начиная с 25 января, они пропустили 11 мячей. То есть в среднем почти по три за игру. Это действительно много, если учитывать, что забили они всего восемь мячей. Компенсировать удаётся не всегда.

И это очень хорошая новость для «Бенфики», атака которой даже без Анхеля Ди Марии выглядит опасно. Вы можете помнить четыре мяча в ворота «Барселоны» (4:5) на общем этапе Лиги чемпионов, а также два в ворота «Ювентуса» (2:0) в заключительном туре. И ведь на внутренней арене команда забивает с той же охотой.

За 21 тур в чемпионате Португалии лиссабонцы забили 49 голов, что является вторым показателем в лиге. Однако обыграть «Монако» всё равно будет очень сложно. Во-первых, потому что встреча пройдёт для португальского клуба на выезде, а «Монако» выиграл три последних домашних матча с общим счётом 8:4.

Второй момент связан с первым и заключается в том, что «Бенфика» свой последний матч провела на день позже, чем соперник. Соответственно, времени на восстановление и подготовку у неё будет значительно меньше. При этом тренерский штаб выставил на ту игру практически сильнейший состав.

С другой стороны, и в «Монако» особой уверенности нет после поражений от «Интера» (0:3) и «ПСЖ» (1:4). Лучше будет проверить ставку «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Ведь обе команды имеют достаточно ресурсов, чтобы забить, но обладают не самой надёжной обороной, чтобы сохранить ворота нетронутыми.

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Ждём и Александра Головина. Полузащитник признался, что часто играл через боль из-за повреждения. Однако в матче с «ПСЖ» вышел на замену, а подготовка в недельном цикле прошла хорошо. В прошлом сезоне он был ключевой фигурой, едва ли от него легко откажутся. Тем более что предстоящая встреча плей-офф ЛЧ — первая для игрока, будет мотивация проявить себя.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.92.

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