«Брюгге» — «Аталанта». Не получилось сразу в 1/8 финала? Не беда!

Бергамаски всё равно пройдут дальше. Кадровые потери для них не помеха.

12 февраля состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов. На стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге встретятся «Брюгге» и «Аталанта». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Аталанта» 12 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.10, в то время как победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии в районе 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Брюгге» — «Аталанта» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.77.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Аталанта» (12.02.2025)

«Брюгге» всегда выступает в еврокубках с особым настроем. Особенно на своём поле. Дома чёрно-синие победили «Астон Виллу» (1:0) и «Спортинг» (2:1), а также сыграли вничью с «Ювентусом» (0:0). Впечатляюще. Получится ли теперь насолить фавориту? «Аталанта» была очень близка к тому, чтобы выйти сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов. Не хватило всего одного очка.

Поддержка родных болельщиков непременно воодушевит «Брюгге», но в мастерстве и созидании футболисты «Аталанты» значительно лучше. Встреча наверняка будет идти по сценарию, который запланировал Джан Пьеро Гасперини. Итальянский специалист обладает куда большим опытом, нежели 44-летний тренер чёрно-синих Ники Хайен.

Гасперини привёл бергамасков к победе в минувшем розыгрыше Лиги Европы, и теперь они намерены добраться до поздних стадий Лиги чемпионов. А может, даже поборются за победу. «Богиня» уступила только мадридскому «Реалу» (2:3). Сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0) и «Барселоной» (2:2), победила «Штутгарт» (2:0). Есть почва для дальнейшего прогресса.

У бергамасков был неудачный отрезок после 11 выигранных матчей в чемпионате Италии подряд, но, похоже, они возвращаются в победную колею. В трёх последних турах первенства одолели «Комо» (2:1), сыграли вничью с «Торино» (1:1) и разгромили «Верону» (5:0). Сократили отставание от лидирующего «Наполи» до пяти очков. Можно и за скудетто побороться.

Кроме этого, бергамаски точечно усилились, подписав сына легендарного Паоло Мальдини — Даниэля. «Брюгге», вместо того чтобы улучшить комплектацию состава, расстался с ведущим футболистом. В состав немецкого «Вольфсбурга» перебрался 25-летний техничный полузащитник Андреас Сков Ольсен.

У «Аталанты» много важных кадровых потерь, но травмы не должны помешать обыграть «Брюгге» даже в гостях. Бергамаски очень здорово выступают на выезде: в совокупности в Лиге чемпионов и Серии А потерпели только два поражения и четыре раза сыграли вничью. Это мощно.

«Брюгге» же проводит неплохой, но не выдающийся сезон. Располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Отставание от лидирующего «Генка» приличное — шесть очков. В трёх предыдущих турах первенства чёрно-синие уступили «Антверпену» (1:2), сыграли вничью с «Кортрейком» (1:1) и с трудом победили аутсайдера — «Ауд-Хеверле Лёвен» (1:0). Если с такими соперниками возникли проблемы, то чего ждать от встреч с «Аталантой»?

Ставка: победа «Аталанты» за 2.10.