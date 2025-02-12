«Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад». Терпение, Захарян набирает форму

Россиянин пока не готов помогать, но команда и так хорошо справляется.

13 февраля состоится первый стыковой матч Лиги Европы. На стадионе «МСХ Арена» в городе Хернинг, Дания, встретятся «Мидтьюлланн» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад» 13 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности. Победа «Мидтьюлланна» оценивается коэффициентом 3.80 — в районе 24%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.90.

Прогноз на матч Лиги Европы «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад» (13.02.2025)

«Мидтьюлланн» вышел в стыки Лиги Европы не без подарков судьбы. Попались удобные соперники, и многое зависело от матча заключительного тура общего этапа с «Фенербахче», который завершился вничью 2:2. Оба гола «волки» забили в результате простейших ошибок защитников команды Жозе Моуринью. «Реал Сосьедад» обороняется куда внимательнее.

«Мидтьюлланн» и «Фенербахче» в целом показали далеко не самый качественный футбол. Игроки плохо контролировали мяч, тратили много времени на принятие решений и часто ошибались в, казалось бы, совсем несложных ситуациях. И это не по причине оказываемого важностью встречи давления. Всё куда проще.

Дело в банальной нехватке класса. «Мидтьюлланн» является одной из самых сильных и титулованных команд страны, однако уровень большей части соперников на международной арене значительно выше. В Лиге чемпионов «волки» не смогли пройти дальше раунда плей-офф. Куда там тягаться с «Реалом Сосьедад»? В чемпионате Испании конкуренция гораздо выше, чем в первенстве Дании.

«Реал Сосьедад» проиграл четыре из семи последних матчей в Примере. Результаты не внушают оптимизма, но на самом деле всё не так уж плохо. Отставание от идущего на шестом месте в турнирной таблице первенства «Райо Вальекано» небольшое — четыре очка. Также бело-голубые вышли в полуфинал Кубка Короля. Шансы добыть путёвку в следующий розыгрыш еврокубков осязаемы.

Лазарет «Реала Сосьедад» опустел. Пропустившие из-за травм много игр футболисты набирают форму. Пока что не готов на все 100% Арсен Захарян. В клубе опасаются рецидива, поэтому Иманол Альгуасиль вводит его в состав не спеша. Идёт закулисная работа, на тренировках.

Захарян со скамейки запасных наблюдал, как в последних двух матчах бело-голубые победили «Осасуну» (2:0) и «Эспаньол» (2:1). Они здорово контролировали темп игры, подавляющую часть времени владели мячом, мало что позволяли соперникам. Вряд ли матч с «Мидтьюлланном» по содержанию будет иным. Разница в классе существенна.

Временами «Реал Сосьедад» сильно подводит завершение. Результативность хромает: в среднем за игру бело-голубые забивают лишь 1,2 гола, но пропускают ещё реже — 0,8. Поэтому вместо лобовой победы гостей можно проверить Х2 + ТМ 2.5 мяча. И рисков меньше, и коэффициент больше. Как раз то, что надо.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет «Мидтьюлланну» и тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.