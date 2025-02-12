Экспресс на Лигу чемпионов: первый плей-офф главного еврокубка в карьере Головина

А «Милану» и «Баварии» надо быть аккуратнее.

Первая стадия плей-офф нового формата розыгрыша Лиги чемпионов уже стартовала. Сегодня, 12 февраля, завершится программа первых стыковых матчей. Авторы «Чемпионата» составили специальный экспресс с коэффициентом 19.7. Смотрим!

Прогноз на матч «Брюгге» — «Аталанта»

Поддержка родных болельщиков непременно воодушевит «Брюгге», но в мастерстве и созидании футболисты «Аталанты» значительно лучше. Встреча наверняка будет идти по сценарию, который запланировал Джан Пьеро Гасперини. Итальянский специалист обладает куда бо́льшим опытом, нежели 44-летний тренер чёрно-синих Ники Хайен.

Гасперини привёл бергамасков к победе в минувшем розыгрыше Лиги Европы, и теперь они намерены добраться до поздних стадий Лиги чемпионов. А может, даже поборются за победу. «Богиня» уступила только мадридскому «Реалу» (2:3). Сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0) и «Барселоной» (2:2), победила «Штутгарт» (2:0). Есть почва для дальнейшего прогресса.

«Брюгге» же проводит неплохой, но не выдающийся сезон. Располагается на втором месте в чемпионате Бельгии. Отставание от лидирующего «Генка» приличное. В трёх предыдущих турах первенства чёрно-синие уступили «Антверпену» (1:2), сыграли вничью с «Кортрейком» (1:1) и с трудом победили аутсайдера «Ауд-Хеверле Лёвен» (1:0). Если с такими соперниками возникли проблемы, то чего ждать от встреч с «Аталантой»? Только поражения.

Прогноз на матч «Монако» — «Бенфика»

В последнее время монегаски очень многое позволяют у собственной штрафной. За четыре прошлых матча, начиная с 25 января, они пропустили 11 мячей. То есть в среднем почти по три за игру. Это действительно много, если учитывать, что забили всего восемь мячей. Компенсировать удаётся не всегда.

И это очень хорошая новость для «Бенфики», атака которой даже без Анхеля Ди Марии выглядит опасно. Вы можете помнить четыре мяча в ворота «Барселоны» (4:5) на общем этапе Лиги чемпионов, а также два гола в ворота «Ювентуса» (2:0) в заключительном туре. А ведь на внутренней арене команда забивает с той же регулярностью.

Однако обыграть «Монако» всё равно будет очень сложно. Во-первых, потому что встреча пройдёт для португальского клуба на выезде, а «Монако» выиграл три последних домашних матча с общим счётом 8:4. Второй момент связан с первым и заключается в том, что «Бенфика» свой последний матч провела на день позже, чем соперник. А потому логично ждать голы, и много. Тем более что для лидера хозяев Александра Головина это будет первая стадия плей-офф ЛЧ в карьере, он наверняка захочет себя проявить.

Прогноз на матч «Фейеноорд» — «Милан»

«Фейеноорд» сотворил ряд сенсаций в Лиге чемпионов: сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3), а также одержал победы в матчах с «Жироной» (3:2), «Бенфикой» (3:1) и мюнхенской «Баварией» (3:0). Впечатляет результативность роттердамцев. Забить по три мяча соперникам такого уровня — это показатеть. Нападению — пять звёзд.

«Милан» неплохо усилился в трансферное окно. Кстати, ослабил как раз «Фейеноорд», приобретя Сантьяго Хименеса. Однако глобально игра «россонери» не изменилась. Стало больше вариативности в атаке, но и только. В центре поля и защите проблемы как были, так и остались. Соперники получают много пространства и возможностей для создания опасных моментов.

Напрашивается ставка на ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Делать выбор в чью-либо пользу — испытывать удачу. У «Милана» больше ресурсов, однако роттердамцы превосходящих по силе на бумаге соперников в реальности совершенно не боятся. Тем более дома. Всё в лучших традициях Лиги чемпионов: фаворит не проглядывается, ожидается голевой пир.

Прогноз на матч «Селтик» — «Бавария»

Хотите знать, почему «Селтик» не такой уж андердог в предстоящем противостоянии? Нет, андердог, конечно, но недооценивать его — себе дороже. Шотландский клуб проводит яркий сезон. В чемпионате Шотландии лидирует с огромным отрывом от ближайшего преследователя «Рейнджерс», а в Лиге чемпионов попал в плей-офф. Круто ведь!

А ещё посмотрите, как хороши «кельты» в создании и реализации моментов. За 10 последних матчей в разных турнирах они забили 31 мяч, то есть в среднем более трёх мячей за игру. Наверняка получится отправить мяч-другой и в ворота «Баварии», которая в последнем матче выиграла всухую впервые за долгое время.

Однако в споре «Селтика» и «Баварии» никто не отменял принципиальную разницу в классе. Уровень исполнительского мастерства позволяет мюнхенцам даже заложиться на пропущенный мяч. Сделать ставку на голы в обе стороны через победу гостей сам Кейн велел. Иными словами, гости сыграют так, будто не будут бояться пропустить. А потому счёт 3:1 в их пользу вполне возможен.

Экспресс на Лигу чемпионов 12 февраля

Ставка 1: победа «Аталанты» в матче с «Брюгге» за 2.10.

Ставка 2: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Монако» — «Бенфика» за 1.92.

Ставка 3: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Фейеноорд» — «Милан» за 1.96.

Ставка 4: обе забьют и «Бавария» победит «Селтик» за 2.50.

Общий коэффициент: 2.10 х 1.92 х 1.96 х 2.50 = 19.7.