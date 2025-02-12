«Порту» — «Рома». Никто не достоин

Пока европейские гиганты и более скромные клубы решают, кто должен выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, во втором по статусу евротурнире разгораются свои страсти. В четверг, 13 февраля, на стадионе «Драгау» в Порту состоится первый стыковой матч плей-офф Лиги Европы «Порту» — «Рома». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Порту» — «Рома» 13 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне, хотя явного фаворита выделить не могут. Сделать ставку на победу «Порту» предлагается с коэффициентом 2.37, в то время как победа «Ромы» оценивается коэффициентом 3.00. Наименее вероятный исход — ничья с коэффициентом в районе 3.50.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что первый матч «Порту» — «Рома» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — тоже с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Ожидаемый счёт — 1:1.

Прогноз на первый стыковой матч плей-офф Лиги Европы «Порту» — «Рома» (13.02.2025)

Строго говоря, ничейный счёт 1:1 в предстоящем матче, который прогнозируют букмекеры, выглядит очень логично. «Порту» является завсегдатаем группового этапа Лиги чемпионов, нередко выходил и в плей-офф Лиги Европы. Однако в нынешнем сезоне демонстрирует не самые выдающиеся результаты.

В чемпионате Португалии «драконы» проигрывают конкуренцию не только вышедшему в лидеры «Спортингу», но и идущей второй «Бенфике. Отставание от главных конкурентов после 21-го тура составляет восемь и четыре очка соответственно. При этом «Порту» уже вылетел и из Кубка Португалии, и из Кубка португальской лиги. Печально.

Выход в плей-офф Лиги Европы назвать уверенным язык тоже не повернётся. За восемь туров общего этапа португальский клуб набрал всего 11 очков и финишировал на 18-й строчке. Отрыв от зоны вылета составил всего одно очко. Если бы не победа над скромным тель-авивским «Маккаби», был бы риск покинуть турнир.

20 января стало известно, что главный тренер «Порту» Витор Бруну покинул команду. В качестве нового рулевого руководство пригласило аргентинского специалиста Мартина Ансельми, которому всего 39 лет. Это очень юный возраст по тренерским меркам. Хотя важнее то, что результаты сильно лучше не стали. В трёх последних матчах — две ничьих и одна победа.

Вместе с тем «Рому» тоже трудно назвать претендентом на что-либо серьёзное. Во-первых, играть предстоит на выезде, в Португалии. То есть минус время на отдых и подготовку. Во-вторых, несмотря на общие улучшения под руководством Клаудио Раньери, итальянская команда всё равно нестабильна.

После удачного отрезка в конце января римляне вылетели из Кубка Италии, проиграв со счётом 1:3 «Милану». После того случилась победа над «Венецией» (1:0), но единственный гол был забит лишь с пенальти, а соперник-аутсайдер даже больше владел мячом (64:36). При таких раскладах можно не ждать подвигов и от гостей. Берём ничью со счётом 1:1.

Ставка: ничья за 3.50.