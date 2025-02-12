У «Челси» нет конкурентов. Или есть? Чего ждать от плей-офф Лиги конференций

На этой неделе стартует плей-офф третьего по статусу еврокубка — Лиги конференций. Здесь всё, как и в двух старших по рангу турнирах — восемь команд уже в 1/8 финала, а ещё 16 сыграют в стыковых матчах. Посмотрим, какой расклад у букмекеров здесь.

Главное отличие Лиги конференций от своих собратьев — здесь есть явный фаворит. Это лондонский «Челси». Шансы англичан выиграть турнир оценили коэффициентом 1.65. Даже зачастую играя резервным составом, команда Энцо Марески без всяких проблем прошла групповой этап. Шесть матчей — шесть побед.

Что может помешать англичанам? Во-первых, плотный календарь. Лондонцы и в АПЛ борются за место в зоне Лиги чемпионов, и в Кубке Англии играют. Во-вторых, уже в 1/8 финала у «Челси» может быть соперник в лице испанского «Бетиса». Достаточно серьёзный оппонент. Хотя, конечно, «аристократы» в этом турнире выглядят очень мощно.

Кто же в конкурентах? За 6.00 можно поставить на «Фиорентину». В хороший день итальянский клуб может обыграть любого, недавно вот «Интер» в перенесённом матче крупно победили. Общий этап прошли в режиме экономии, заняли третье место и оказались в 1/8 финала. Из возможных соперников по этой стадии выделяется разве что «Панатинаикос», с остальными «фиалки» должны справляться спокойно.

За 10.00 можно поставить на «Бетис». Как мы уже сказали, испанцам придётся начать с первого раунда. И уже здесь неприятный соперник в лице «Гента». А дальше светит либо «Челси», либо «Витория Гимарайнш», которая блестяще выступила на общем этапе. Так что андалусийцам придётся непросто. Но с учётом того факта, что в чемпионате Испании «Бетис» не претендует на большие свершения, можно сосредоточиться на Лиге конференций.

Шансы «Витории» оценили в 18.00. Этот клуб стучится в гранды португальской лиги, уже не первый год показывая, что как минимум с «Брагой» он точно готов бороться. Вот и в Европе команда неплохо пошумела на первой стадии. Посмотрим, удастся ли «Витории» ярко проявить себя в плей-офф. Пока же они первые после «Челси» в посеве.

Пожалуй, на этом круг явных претендентов исчерпан. Начинаются крепкие европейские середняки, которые могут при доле везения пройти далеко. Поставить на то, что Лигу конференций выиграет венский «Рапид», можно за 20.00. За 25.00 предлагают выбрать победу «Легии» или «Панатинаикоса». Австрийцы и греки, кстати, могут сыграть между собой уже в 1/8 финала.

Вероятность успеха немецкого «Хайденхайма» оценили в 30.00. Для клуба Бундеслиги коэффициент, казалось бы, завышен, но Лига конференций для этой команды сейчас на втором плане, сохранить бы место в элитном дивизионе. Да и играть в стыках предстоит с «Копенгагеном». Датчане — крепкий орешек, на их итоговый триумф дают котировку 40.00. А победитель может дальше встретиться с «Челси».

Шансы бельгийского «Серкль Брюгге» оценили в 35.00, а на польскую «Ягеллонию» можно поставить за 40.00. Если Лигу конференций выиграет «Лугано», то сыграет ставка с коэффициентом 50.00. Шансы остальных команд ещё ниже. Так что конкуренты у «Челси» есть, но реальных соперников не так много. Всё в руках Энцо Марески!