«Фенербахче» — «Андерлехт». Моуринью может наконец выдохнуть

13 февраля состоится первый стыковой матч плей-офф Лиги Европы. На стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле встретятся «Фенербахче» и «Андерлехт». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Андерлехт» 13 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 1.50, что равно 65% вероятности. Победа «Андерлехта» оценивается коэффициентом 6.30 — в районе 14%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50, что составляет около 21%.

В то же время аналитики считают, что матч «Фенербахче» — «Андерлехт» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.74.

Прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Андерлехт» (13.02.2025)

«Фенербахче» в экстремальных условиях боролся за путёвку в стыки Лиги Европы. Жозе Моуринью отметил, что в турнире всё изначально складывалось против его команды: сложный календарь, дисквалификации, заявленные футболисты были травмированы, а незаявленные — в хорошей форме. Как назло!

Португалец остался доволен тем, как сыграли подопечные во встрече заключительного тура общего этапа с «Мидтьюлланном» (2:2). По его мнению, болельщики должны гордиться, ведь вышедшие на поле футболисты проделали потрясающую работу. Похвала тренера наверняка вдохновит и без того воодушевлённых «канареек». Плюсик в копилочку.

Несмотря на кадровые потери, у Моуринью в обойме хватает мастеров, обладающих богатым опытом выступлений на международной арене. Бросает вызов возрасту Эдин Джеко. Во встрече с «Мидитьюлланном» 38-летний босниец записал на свой счёт гол и результативную передачу. Разобрался на классе. Всего на его счету уже 18 голов в составе «канареек» в этом сезоне. Это сильно.

В составе «Андерлехта» элитных игроков куда меньше. Пурпурно-белые неплохо начали сезон, но запасы энергии стремительно иссякают. Они выиграли всего лишь один из пяти предыдущих матчей в Лиге Европы. Кроме того, уступили в четырёх из семи последних встреч чемпионата Бельгии. Ресурсов не хватает.

Бо́льшую часть очков подопечные Давида Юбера потеряли на выезде. Они выиграли только 5 из 12 гостевых матчей в чемпионате Бельгии. А турецкие болельщики, как известно, очень мощно поддерживают свои команды. «Фенербахче» потерпел в этом сезоне всего два поражения на своём поле: от лидирующего «Галатасарая» (1:3) и от «Атлетика» из Бильбао (0:2).

Жозе Моуринью не изменяет традициям. Португальский специалист часто делает акцент на игре от обороны. В среднем за встречу «канарейки» пропускают чуть больше одного мяча. Надёжность в защите — превыше всего. Проверим П1 + ТМ 4.5 мяча с коэффициентом 1.86.

Дальше «канарейкам» должно быть попроще. Кадровых потерь стало меньше, качество командного футбола должно возрасти. В чемпионате Турции победная серия «канареек» насчитывает уже шесть матчей. Поддержка родных трибун должна помочь обыграть сбавивший ход «Андерлехт».

Ставка: победа «Фенербахче» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.86.