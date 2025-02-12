ПАОК — «Стяуа». Чалову — здоровья, Оздоеву — крепких нервов

13 февраля состоится первый стыковой матч плей-офф Лиги Европы. На стадионе «Тумба» в городе Салоники, Греция, встретятся ПАОК и «Стяуа». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Лоуренс Виссер.

Коэффициенты на матч Лиги Европы ПАОК — «Стяуа» 13 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ПАОКа предлагается с коэффициентом 1.72, что равно 57% вероятности. Победа «Стяуа» оценивается коэффициентом 5.10 — в районе 18%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50, что составляет около 25%.

В то же время аналитики считают, что матч ПАОК — «Стяуа» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.94.

Прогноз на матч Лиги Европы ПАОК — «Стяуа» (13.02.2025)

В прошлом сезоне ПАОК смотрелся лучше. Было больше воодушевления, меньше проблем. Проиграв три из шести последних матчей в чемпионате Греции, клуб из Салоник опустился на четвёртую строчку. Отставание от лидирующего «Олимпиакоса» внушительное — восемь очков. Хоть бы в зоне квалификации в Лигу чемпионов остаться.

«Двуглавые орлы Севера» выбыли из Кубка Греции, уступив АЕКу. Важен не столько факт вылета, сколько произошедшее после ответного матча. Болельщики соперника спровоцировали Рэзвана Луческу и несколько футболистов, в числе которых номинированный на звание лучшего игрока ПАОКа в январе Магомед Оздоев. Дело дошло до дисквалификации россиянина, тренера и его штаба.

А ведь ещё в лазарете много игроков. Из-за повреждения около недели пропустит Фёдор Чалов. Он получил травму во встрече с «Реалом Сосьедад» (0:2). Добавляем к кадровым потерям усталость из-за постоянной игры без ротации и получаем обессиленный ПАОК. Уязвимый и морально подавленный.

А вот «Стяуа» на подъёме. Команда проводит отличный сезон. Располагается на втором месте в чемпионате Румынии, в Лиге Европы победила на выезде ПАОК (1:0) на общем этапе, а ещё обыграла «Мидтьюлланн» (2:0) и «Карабах» (3:2). Также сыграла вничью с «Олимпиакосом» (0:0) и «Хоффенхаймом» (0:0). Очень неплохо.

Общий этап хорошо подготовил «Стяуа» ко встречам в плей-офф с греческими клубами. Клуб из Бухареста доказал, что вполне способен играть с ними на равных. Это как минимум. Кто знает, может, если бы не удаление на 67-й минуте, получилось бы даже победить «Олимпиакос».

«Стяуа» показывает на удивление динамичный командный футбол. Уровень чемпионата Румынии невысок, но Элиас Хараламбус очень хорошо подготовил своих подопечных к играм на международной арене. Они выступают с прекрасным самообладанием, отменно чувствуют ритм игры и подстраиваются под соперников.

От греческих клубов «Стяуа» не пропустил в этом сезоне пока что ни одного мяча, хотя некоторое время пришлось даже играть в меньшинстве. Проверим Х2 с коэффициентом 2.12. С трудом верится, что в таком виде ПАОКу удастся забить и обыграть бойкий клуб из Бухареста.

Ставка: «Стяуа» не проиграет за 2.12.