«Динамо» Москва — «Спартак». Много эмоций и победа Кудашова

Пока за океаном НХЛ взяла паузу, чтобы провести Турнир четырёх наций, в России ждут развязки регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. До конца остаётся меньше двух месяцев. В четверг, 13 февраля, на льду «ВТБ Арены» в Москве состоится матч «Динамо» Москва — «Спартак». Столичное дерби начнётся в 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» 13 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу московского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.37, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается в 2.75 — 36% вероятности.

Если соперникам не хватит 60 минут игрового времени и потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.80. Заключить пари на послематчевые буллиты можно с коэффициентом 7.70. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в дерби. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.38.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» (13.02.2025)

Небольшая пауза на Матч звёзд КХЛ пошла на пользу московскому «Динамо». В первой же встрече после перерыва команда одержала победу над петербургским СКА (3:1) на своём льду. Игра получилась эмоциональной, было много удалений. Однако показательным можно считать тот факт, что хозяева сделали счёт 3:0 уже на 27-й минуте, воспользовавшись большинством.

После этого бело-голубые остановились на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Понятно, что лидирующий ярославский «Локомотив» не догнать, отставание составляет 12 очков. Зато они оторвались от идущего девятым «Куньлуня» почти на 20 очков. Путёвка в стадию плей-офф, считай, в кармане. Можно начинать подготовку.

Прямо сейчас подопечные Алексея Кудашова хороши в атаке. До паузы на Матч звёзд забросили по четыре шайбы «Куньлуню» (4:1) и «Торпедо» (4:2), а также трижды отличились в другой встрече со СКА (3:4 ОТ). И здесь должен напрячься именно московский «Спартак», который в последнее время не сильно следит за порядком в обороне.

Красно-белые получили две шайбы от «Торпедо» (2:3 Б), четыре – от «Локомотива» (5:4) и, внимание, восемь шайб от «Северстали» (6:8). Атакуют, конечно, с размахом, только часто этим пользуются соперники. Весело, но страшно! Особенно страшно, если учесть, что в последнем дерби с «Динамо» они уступили со счётом 0:5.

В предстоящем дерби, кстати, «Спартак» тоже может проиграть. Дело в том, что команда Алексея Жамнова последнюю свою встречу провела 6 февраля. То есть простой составляет почти неделю. В то время как соперник — «Динамо» — уже вернулся в игровой ритм. А «тяжёлые ноги» — это уже серьёзная проблема. Особенно в дерби.

К слову, о дерби и «тяжёлых ногах». Эти два фактора могут напрямую повлиять на количество штрафов и удалений в матче. В прошлый раз соперники на двоих были удалены 12 раз и суммарно получили 24 минуты штрафа. Это много. Да и со СКА бело-голубые не особо сдерживались. Судя по всему, на этот раз эмоциям и, как следствие, санкциям от рефери тоже быть.

Ставка: «Динамо» победит в основное время за 2.37.