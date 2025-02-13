Экспресс на Лигу Европы: матч уровня Лиги чемпионов и россияне

Первые матчи Лиги чемпионов получились отличные, но на этом не заканчиваем. Сегодня, 13 февраля, стартует стадия плей-офф в Лиге Европы. Авторы «Чемпионата» составили специальный экспресс с общим коэффициентом 29.6. Налетай!

Прогноз на матч «Фенербахче» — «Андерлехт»

Бо́льшую часть очков «Андерлехт» потерял на выезде. Он выиграл только 5 из 12 гостевых матчей в чемпионате Бельгии. А турецкие болельщики, как известно, очень мощно поддерживают свои команды. «Фенербахче» потерпел в этом сезоне всего два поражения на своём поле: от лидирующего «Галатасарая» (1:3) и от «Атлетика» из Бильбао (0:2).

Кроме того, Жозе Моуринью не изменяет традициям. Португальский специалист часто делает акцент на игре от обороны. В среднем за встречу «канарейки» пропускают чуть больше одного мяча. Надёжность в защите — превыше всего. Проверим П1 + ТМ 4.5 мяча с коэффициентом 1.86.

Дальше «канарейкам» должно быть попроще. Кадровых потерь стало меньше, качество командного футбола должно возрасти. В чемпионате Турции победная серия «канареек» насчитывает уже шесть матчей. Поддержка родных трибун должна помочь обыграть и сбавивший ход «Андерлехт».

Прогноз на матч «Порту» — «Рома»

Строго говоря, ничейный счёт 1:1 в предстоящем первом матче пары «Порту» — «Рома», который прогнозируют букмекеры, выглядит очень логично. «Порту» является завсегдатаем группового этапа Лиги чемпионов, нередко выходил и в плей-офф Лиги Европы. Однако в нынешнем сезоне команда демонстрирует не самые выдающиеся результаты.

Вместе с тем «Рому» тоже трудно назвать претендентом на победу. Во-первых, играть предстоит на выезде, в Португалии. Считай, минус время на отдых и подготовку. Во-вторых, несмотря на общие улучшения под руководством Клаудио Раньери, итальянская команда всё равно нестабильна. При таких раскладах можно не ждать подвигов и от гостей.

Если же вдаваться в подробности, то римляне после удачного отрезка в конце января вылетели из Кубка Италии, проиграв со счётом 1:3 «Милану». После того случилась победа над «Венецией» (1:0), но единственный гол был забит лишь с пенальти, а соперник-аутсайдер даже больше владел мячом (64:36). У португальцев же вообще поменялся тренер, однако он пока добыл лишь одну победу за три игры.

Прогноз на матч ПАОК — «Стяуа»

В прошлом сезоне ПАОК смотрелся лучше. Было больше воодушевления, меньше проблем. Недавно клуб выбыл из Кубка Греции, уступив АЕКу. При этом после ответного матча болельщики соперника спровоцировали Рэзвана Луческу и несколько футболистов, в числе которых был и Магомед Оздоев. Дело дошло до дисквалификации россиянина, тренера и его штаба.

А ведь ещё в лазарете много игроков. Из-за повреждения около недели пропустит Фёдор Чалов. Добавляем к кадровым потерям усталость из-за постоянной игры без ротации и получаем обессиленный ПАОК. Уязвимый и морально подавленный. А вот «Стяуа» на подъёме. Проводит отличный сезон. Располагается на втором месте в чемпионате Румынии, а в Лиге Европы чуть-чуть не хватило до прямой путёвки в 1/8 финала.

От греческих клубов «Стяуа» не пропустил в этом сезоне пока что ни одного мяча, хотя некоторое время пришлось даже играть в меньшинстве. Проверим Х2 с коэффициентом 2.12. Что-то с трудом верится, что в таком виде ПАОКу удастся забить и обыграть бойкий клуб из Бухареста.

Прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад»

«Мидтьюлланн» вышел в стыки Лиги Европы не без подарков судьбы. Попались удобные соперники, и многое зависело от матча заключительного тура общего этапа с «Фенербахче», который завершился вничью 2:2. Оба гола «волки» забили в результате грубых ошибок защитников команды Жозе Моуринью. «Реал Сосьедад» же обороняется куда внимательнее.

При этом лазарет «Реала Сосьедад» опустел. Пропустившие из-за травм много игр футболисты набирают форму. Пока что не готов на все 100% Арсен Захарян. В клубе опасаются рецидива, поэтому Иманол Альгуасиль вводит его в состав не спеша. Идёт закулисная работа, на тренировках.

Временами «Реал Сосьедад» сильно подводит завершение. Результативность хромает: в среднем за игру бело-голубые забивают лишь 1,2 гола, но пропускают ещё реже — 0,8. Поэтому вместо лобовой победы гостей можно проверить Х2 + ТМ 2.5 мяча. И рисков меньше, и коэффициент больше. Как раз то, что надо.

Экспресс на матчи Лиги Европы сегодня, 13 февраля:

Ставка 1: победа «Фенербахче» в матче с «Андерлехтом» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.86.

Ставка 2: ничья в матче «Порту» — «Рома» за 3.50.

Ставка 3: «Стяуа» не проиграет ПАОКу за 2.12.

Ставка 4: «Реал Сосьедад» не проиграет «Мидтьюлланну» и тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.

Общий коэффициент: 1.86 х 3.50 х 2.12 х 2.15 = 29.6.