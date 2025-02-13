США — Финляндия. Проходите, мистер Мэттьюс. Забивайте, не стесняйтесь

14 февраля состоится матч Турнира четырёх наций, в котором встретятся сборные США и Финляндии. Встреча пройдёт на стадионе «Белл-центр» в Монреале, Канада. Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

Коэффициенты на матч Турнира четырёх наций США — Финляндия 14 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами американцев. Сделать ставку на победу США в основное время предлагается с коэффициентом 1.46, что составляет приблизительно 68% вероятности. Победа Финляндии по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.90 (около 20% вероятности). Поставить на ничью можно за 6.10 (примерно 12%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча США — Финляндия получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.04, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.78. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 12.0.

Прогноз на матч Турнира четырёх наций США — Финляндия (14.02.2025)

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК Финляндия Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Молодёжные сборные устроили яркую зарубу в финале МЧМ-2025. Победили американцы, но в овертайме (4:3 ОТ). Посмотрим, чем порадуют или, допустим, удивят взрослые национальные команды, собранные из выступающих в НХЛ хоккеистов. Для финнов, кстати, встреча станет первой под руководством Антти Пеннанена.

Заявка Суоми на Турнир четырёх наций изначально смотрелась не очень-то привлекательно. Многие игроки проводят неудачный сезон. Лидер сборной — Микко Рантанен — никак не может найти свою игру после громкого обмена в «Каролину», а недавно перенёс травму. Психологического запаса прочности у финнов мало. После пары-тройки пропущенных шайб могут «поплыть».

Из-за повреждений в турнире не примут участия сразу три системообразующих защитника сборной Финляндии: Миро Хейсканен, Расмус Ристолайнен и Яни Хаканпяя. Александр Барков, конечно, очень здорово отрабатывает в обороне, но кто ему будет оказывать вменяемую поддержку? Защита основательно утратила в надёжности.

Сборная США ослаблена отсутствием 25-летнего защитника Куинна Хьюза. Не катастрофично, ведь ворота под надёжной защитой Коннора Хеллебайка. Он является первым с 1982 года голкипером, лидирующим сразу по четырём показателям (победам, коэффициенту надёжности, проценту отражённых бросков и шат-аутам). Естественно, является главным претендентом на «Везина Трофи». И сменщики тоже в порядке.

По именам у сборной США очень сильный состав. Куча элитных нападающих, среди которых числится снайпер с большой буквы — Остон Мэттьюс. Лидер «Торонто» набрал прекрасную форму: покинул лёд без очков всего-навсего в 3 из 20 последних матчей НХЛ. И как прикажете финнам его сдерживать без ведущих защитников?

Тут даже никаких сомнений быть не может. Берём П1 + ТБ 4.5 шайбы за 1.88. Коэффициент хороший, ставка напрашивается сама собой. Вряд ли мы увидим в этом матче переход инициативы из одних рук в другие. Сборная США должна показывать уверенный доминирующий хоккей и побеждать без особых проблем.

Ставка: победа США и тотал больше 4.5 шайбы за 1.88.