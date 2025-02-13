Экспресс на хоккей: московское дерби в КХЛ и триумф американцев

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стремится к разрешению. Однако не только этим может порадовать мир хоккея. За океаном стартовал Турнир четырёх наций. Авторы «Чемпионата» собрали данные и составили экспресс на столичное дерби в КХЛ 13 февраля и встречу США и Финляндии в НХЛ рано утром 14 февраля.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Спартак» 13 февраля

Небольшая пауза на Матч звёзд КХЛ пошла на пользу московскому «Динамо». В первом же матче после перерыва команда одержала победу над петербургским СКА (3:1) на своём льду. Прямо сейчас подопечные Алексея Кудашова хороши в атаке. До паузы на Матч звёзд забросили по четыре шайбы «Куньлуню» (4:1) и «Торпедо» (4:2), а также трижды отличились в другом матче со СКА (3:4 ОТ).

И здесь должен напрячься именно московский «Спартак», который в последнее время не сильно следит за порядком в обороне. Красно-белые получили две шайбы от «Торпедо» (2:3 Б), четыре — от «Локомотива» (5:4) и, внимание, восемь — от «Северстали» (6:8). Атакуют, конечно, с размахом, только часто этим пользуются соперники. Весело, но страшно!

В предстоящем дерби, кстати, «Спартак» тоже может проиграть. Дело в том, что команда Алексея Жамнова последний свой матч провела 6 февраля. То есть простой составляет почти неделю. В то время как соперник уже вернулся в игровой ритм. А «тяжёлые ноги» — это серьёзная проблема. Особенно в дерби.

Прогноз на матч США — Финляндия 14 февраля

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК Финляндия Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Заявка Суоми на Турнир четырёх наций изначально смотрелась не очень-то привлекательно. Многие игроки проводят неудачный сезон. Лидер сборной — Микко Рантанен — никак не может найти свою игру после громкого обмена в «Каролину», а недавно перенёс травму. При этом из-за повреждений в турнире не примут участия сразу три системообразующих защитника сборной Финляндии.

Сборная США ослаблена отсутствием 25-летнего защитника Куинна Хьюза. Но это не катастрофично, ведь ворота под надёжной защитой Коннора Хеллебайка. Он является первым с 1982 года голкипером, лидирующим сразу по четырём показателям (победам, коэффициенту надёжности, проценту отражённых бросков и шат-аутам). И сменщики тоже в порядке.

При этом по именам у сборной США очень сильный состав. Куча элитных нападающих, среди которых числится снайпер с большой буквы — Остон Мэттьюс. Лидер «Торонто» набрал прекрасную форму: покинул лёд без очков всего-навсего в 3 из 20 последних матчей НХЛ. И как прикажете финнам его сдерживать без ведущих защитников? Тут даже никаких сомнений быть не может. Берём П1 + ТБ 4.5 шайбы за 1.88.

Экспресс на хоккей: КХЛ и Турнир четырёх наций

Ставка 1: «Динамо» победит «Спартак» в основное время за 2.37.

Ставка 2: победа США в матче с Финляндией и тотал больше 4.5 шайбы за 1.88.

Общий коэффициент: 2.37 х 1.88 = 4.45.