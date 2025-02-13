«Брайтон» — «Челси». Месть в День всех влюблённых

Лига чемпионов и другие еврокубки — это, конечно, хорошо. Но о внутренней арене забывать тоже не стоит. В пятницу, 14 февраля, на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Брайтон» — «Челси» 14 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно составляет 43% вероятности. Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 3.00, а на ничейный исход встречи можно поставить за 3.90.

Вместе с тем аналитики считают, что матч «Брайтон» — «Челси» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч 25-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Челси» (14.02.2025)

На прошлых выходных «Брайтон» выбил «Челси» из Кубка Англии, одержав победу со счётом 2:1 в матче 1/16 финала. И если вдуматься, это стоило колоссальных моральных затрат футболистам. Дело в том, что они пропустили первыми после автогола, но затем отыгрались и забили победный мяч.

Впрочем, гораздо важнее, что это случилось сразу после сокрушительного поражения от «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии. Тогда «чайки» пропустили семь безответных мячей от «лесников», хотя играли в равных составах. Нередко после такого происходят увольнения, но Фабиана Хюрцелера оставили.

Как мы видим после 1/16 финала — не зря. Однако слишком много сил было мобилизовано за эту половину февраля. «Челси», в свою очередь, будет гореть желанием отомстить. Пока конкуренты по Лиге конференций решают, кто достоин пройти в 1/8 финала, лондонский клуб ждёт их уже там и готовится в недельном режиме.

Как видно из практики, обычно у «Челси» получается хорошо играть с «Брайтоном». Даже в те времена, когда в клубе был бардак, а соперник боролся за еврокубки под руководством Роберто Де Дзерби. Например, лондонцы обыграли команду из Брайтона в пяти матчах подряд до последнего поражения.

В предстоящем матче тоже можно проверить победу «Челси». Хотя понятно, что без голов на своём поле «Брайтон» не останется. Тем более что он забивал столичному сопернику в 9 из 10 предыдущих встреч. А на таком фоне ставка «Х2 + обе забьют» с коэффициентом выше 2.00 выглядит очень заманчиво.

Из Кубка Англии подопечные Энцо Марески вылетели, из Кубка лиги — тоже. Остаётся сосредоточить силы на Лиге конференций и чемпионате Англии. Но пока в еврокубках выдался период, когда можно отдохнуть, логично сделать упор на АПЛ. Тем более что четвёртое место «аристократов» довольно шаткое, очки терять нельзя.

Ставка: обе забьют и «Челси» не проиграет за 2.20.