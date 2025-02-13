«Салават Юлаев» — «Ак Барс». По традиции «зелёного дерби»

14 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Салават Юлаев» примет «Ак Барс». «Зелёное дерби» пройдёт на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 14 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 2.36, что составляет приблизительно 41% вероятности. Победа «Ак Барса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.85 (около 34% вероятности), поставить на ничью можно за 3.60 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.70.

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Ак Барс» Казань (14.02.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Итак, четвёртое «зелёное дерби» в этом сезоне. Предыдущие три выиграли казанцы, но во всех трёх случаях помогла поддержка родных трибун. Любопытно, что 14 из 15 последних очных встреч выиграла принимающая сторона. Это уже даже не тенденция, а настоящая традиция, которая пускает корни всё глубже и глубже.

У уфимцев полно желания и решимости взять реванш за три поражения подряд. Может помешать травма лучшего снайпера и бомбардира не только команды, но и всей лиги Джоша Ливо. Он был внесён в список травмированных. Пропустил предыдущий матч с «Куньлунем», который подопечные Виктора Козлова проиграли со счётом 2:4.

Весьма болезненная кадровая потеря, компенсировать которую невозможно. Ливо набрал пять очков в последних пяти «зелёных дерби». С другой стороны, выигрывает матч не игрок, а команда. Одноклубники должны выложиться и за себя, и за угодившего в лазарет канадского нападающего. Посмотрим, что из этого выйдет.

Лучше «Салавата Юлаева» в качестве принимающей стороны не выступает ни одна команда лиги. Взаимосвязь с болельщиками очень крепкая. Даже лидирующий «Локомотив» не настолько хорош на своём льду. Подопечные Виктора Козлова проиграли всего лишь 5 из 28 матчей дома. 19 побед одержали по итогам 60 минут. Гостевой фактор сильно хромает, но сейчас он и не важен.

Казанцы лучше держат баланс. Примерно с одинаковым успехом выступают дома и на выезде. У них другие скелеты в шкафу. До домашнего поражения от «Торпедо» (1:5) в предыдущем матче всё шло как по маслу: два поражения в 12 матчах, и оба — с минимальной разницей в счёте. Прекрасные результаты, отличная командная игра. Всё получалось.

А потом словно отрезало. Не из-за удалений, кадровых потерь или усталости. У Анвара Гатиятулина было пять дней на то, чтобы подготовить команду. Однако она выступила совершенно невнятно. Сложилось впечатление, что оказалась не готова как морально, так и физически. Пропустила несколько шайб из-за простейших ошибок.

Тренеру предстоит провести основательную работу над ошибками. Не факт, что все получится устранить. Проверим итоговую победу «Салавата Юлаева» за 1.76. Встреча наверняка получится близкой, ведь «зелёные дерби» часто радуют накалом. И тем не менее домашние команды исправно побеждают. Аномально, но факт.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» с учётом ОТ и буллитов за 1.76.