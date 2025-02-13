«Лестер» — «Арсенал». Когда видишь Артету и понимаешь, что будет доминирование

15 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Англии, в котором «Лестер» примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск. Главный судья — Сэмюэл Барротт.

Коэффициенты на матч АПЛ «Лестер» — «Арсенал» 15 февраля 2025 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.34, что равно около 76% вероятности. Победа «Лестера» оценивается коэффициентом 10.5 — в районе 9%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00, что составляет около 15%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лестер» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Арсенал» (15.02.2025)

Легендарный Руд ван Нистелрой получает много вторых шансов, но тратит их впустую. Такими темпами лимит доверия иссякнет быстро. «Лисы» проиграли восемь из девяти предыдущих матчей чемпионата Англии. Теплится надежда, что острое чувство несправедливости их раззадорит и воодушевит.

Вот о чём речь. «Лестер» скандально вылетел из Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед» (1:2). Гарри Магуайр забил победный гол на 90+3-й минуте, находясь в положении «вне игры». Руда ван Нистелроя невнимательность лайнсменов сильно разозлила.

С другой стороны, ну не засчитай арбитры этот гол и, предположим, пройди «лисы» в следующую стадию. Всё равно дальше — встреча с «Фулхэмом». В отличие от «Манчестер Юнайтед», «дачники» проводят отличный сезон. То есть нет никаких гарантий, что получилось бы пройти дальше.

Роя Кина совершенно не впечатлила победа «красных дьяволов» над «Лестером». Он подчеркнул ряд негативных моментов в игре «Манчестер Юнайтед». Но «лисы» не лучше! Они превратились в одного из главных поставщиков очков в лиге. Постоянно проигрывают, катастрофически много пропускают: в среднем 2,2 мяча за встречу. Мрак.

«Арсенал» должен побеждать разгромно или даже крупно. У Микеля Артеты было достаточно времени на то, чтобы реабилитировать команду после вылета из Кубка лиги Англии. За редким исключением испанский наставник извлекает из подобных пауз максимум выгоды. Беседами улучшает психологическое состояние футболистов, тренировками — физическую подготовку и сыгранность.

Обратите внимание на результаты после небольших пауз в ноябре и декабре. После первой три победы подряд — над «Ноттингем Форест» (3:0), «Вест Хэмом» (5:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0). После второй ещё три — над «Кристал Пэлас» (5:1), «Ипсвич Таун» (1:0) и «Брентфордом» (3:1). И забитых мячей-то как много. Красота!

А вообще, беспроигрышная серия «канониров» в чемпионате Англии насчитывает уже 14 матчей. Во встрече предыдущего тура разгромлен «Манчестер Сити» (5:1), то есть «Арсенал» не собирается выключаться из чемпионской гонки. Борьба за золотые медали первенства с «Ливерпулем» продолжается.

Заключаем пари на победу гостей с форой (-1.5). Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. Ещё в одной «канониры» тоже победили, но со счётом 1:0. Просто решили сыграть попроще, за весь матч позволили «лисам» нанести всего лишь один удар. Никакой интриги. Тотальное доминирование и уверенная победа «Арсенала», иного ждать не стоит.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.86.