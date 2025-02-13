«Жирона» — «Хетафе». Цыганков в штопоре

Плей-офф в Лиге чемпионов и других еврокубковых турнирах стартовал бодро, но не стоит забывать и о внутренней арене. В пятницу, 14 февраля, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне состоится матч 24-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Хетафе». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Ла Лиги «Жирона» — «Хетафе» 14 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Жироны» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 49% вероятности. Победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 4.40, в то время как на ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3.30.

Вместе с тем аналитики уверены, что матч «Жирона» — «Хетафе» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 24-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Хетафе» (14.02.2025)

Так штопор или не штопор? Давайте подумаем. С одной стороны, во второй половине января «Жирона» потерпела четыре поражения подряд в разных турнирах. С другой стороны, на этом отрезке встречались такие команды, как «Севилья» (1:2), итальянский «Милан» (0:1) и английский «Арсенал» (1:2). Да и «Райо Вальекано» (1:2) отнюдь не подарок.

Затем каталонцы обыграли «Лас-Пальмас» (2:1), который в этом сезоне доставил достаточно проблем как «Барселоне» (2:1), так и мадридскому «Реалу» (1:1 и 1:4). Однако в последнем матче на выезде потерпели крупное поражение от «Атлетика» из Бильбао (0:3). Соперник нанёс 23 удара по воротам, восемь из которых пришлись в створ.

При такой нестабильности будет трудно рассчитывать на еврокубки в следующем сезоне. «Жирона» перед 24-м туром располагается на девятой строчке в турнирной таблице, отставая от топ-6 на четыре очка. С учётом достаточно зубастых конкурентов и отсутствия побед трудно говорить о дальнейшей борьбе за путёвку в еврокубки.

Несмотря на то что букмекеры отдают предпочтение «Жироне» в предстоящем матче с «Хетафе», гостей не стоит списывать со счетов. Да, «Хетафе» получил 0:5 в четвертьфинале Кубка Испании от мадридского «Атлетико», но ведь он, по крайней мере, до этой стадии дошёл. В отличие от «Жироны», которая вылетела ещё во втором раунде.

При этом у «городских» и в Ла Лиге сейчас попёрло. Во-первых, последнее поражение случилось ещё в прошлом году. Во-вторых, на отрезке из пяти туров они одержали три победы, одна из которых — в матче с «Реалом Сосьедад» (3:0). Не стоит также забывать и о ничьей с «Барселоной» (1:1). На тот момент каталонцы, правда, в принципе хромали. Но всё же.

И, наконец, стоит отметить оборону «Хетафе». Если вынести за скобки пять мячей от банды Диего Симеоне, то команда пропустила только два раза в семи последних матчах в разных турнирах. Солидно. У «Жироны» при этом наблюдается явная нехватка голов. А при таких раскладах ставка Х2 выглядит заманчиво. Скорее всего, счёт будет в районе 0:0.

Всё-таки хозяева в штопоре. Времена, когда «Жирона» показывала удивительные вещи и добывала регулярно очки, позади. Связки Довбик — Цыганков уже нет. Артём Довбик в «Роме», а Виктор Цыганков в одиночку не так эффективен. Других героев не нашлось. Вот и получается, что команда осталась без Кубка Испании, без евровесны и, судя по всему, без надежды.

Ставка: «Хетафе» не проиграет за 1.85.