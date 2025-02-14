Экспресс на пятницу: «зелёное дерби» в КХЛ, месть «Челси» и проблемы Цыганкова

Лига чемпионов и другие еврокубки позади, впереди — насыщенная программа уикенда. По традиции настолько насыщенная, что некоторые матчи проводятся в пятницу. Авторы «Чемпионата» подготовили для вас специальный экспресс на самые яркие события 14 февраля.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Итак, шестое «зелёное дерби» в этом сезоне. Последние три выиграли казанцы, но во всех трёх случаях помогла поддержка родных трибун. Любопытно, что 14 из 15 последних очных встреч выиграла принимающая сторона. Это уже даже не тенденция, а настоящая традиция, которая пускает корни всё глубже и глубже.

Лучше «Салавата Юлаева» в качестве принимающей стороны не выступает ни одна команда лиги. Взаимосвязь с болельщиками очень крепкая. Даже лидирующий «Локомотив» не настолько хорош на своём льду. Подопечные Виктора Козлова проиграли всего лишь 5 из 28 матчей дома. 19 побед одержали по итогам 60 минут.

Казанцы же лучше держат баланс. Примерно с одинаковым успехом выступают дома и на выезде. Но у них другие скелеты в шкафу. И домашнее поражение 1:5 от «Торпедо» это показало. Проверим итоговую победу «Салавата Юлаева» за 1.76. Встреча наверняка получится близкой, ведь «зелёные дерби» часто радуют накалом. И тем не менее домашние команды исправно побеждают. Аномально, но факт.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Челси»

На прошлых выходных «Брайтон» выбил «Челси» из Кубка Англии, одержав победу со счётом 2:1 в 1/16 финала. И если вдуматься, это стоило колоссальных моральных затрат футболистам. Дело в том, что они пропустили первыми после автогола, а затем отыгрались и забили победный мяч.

Впрочем, гораздо важнее, что это случилось прямиком после сокрушительного поражения от «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии. Тогда «чайки» пропустили семь безответных мячей от «лесников», хотя играли в равных составах. Слишком много сил было мобилизовано за эту половину февраля. «Челси» же будет гореть желанием отомстить.

Как видно из практики, обычно у «Челси» получается хорошо играть с «Брайтоном». Он обыграл команду из Брайтона в пяти матчах подряд до последнего поражения. В предстоящем матче тоже можно проверить его победу. Но лучше — Х2 + обе забьют. Просто «Брайтон» забивал столичному сопернику в 9 из 10 предыдущих встреч.

Прогноз на матч «Жирона» — «Хетафе»

Несмотря на то что букмекеры отдают предпочтение «Жироне» в предстоящем матче с «Хетафе», второй клуб не стоит списывать со счетов. Да, «Хетафе» получил 0:5 в четвертьфинале Кубка Испании от мадридского «Атлетико», но ведь он, по крайней мере, до этой стадии дошёл. В отличие от «Жироны», которая вылетела ещё во втором раунде.

При этом у «городских» и в Ла Лиге сейчас попёрло. Во-первых, последнее поражение случилось ещё в прошлом году. Во-вторых, на отрезке из пяти туров они одержали три победы, одна из которых — над «Реалом Сосьедад» (3:0). Не стоит также забывать и о ничьей с «Барселоной» (1:1). На тот момент «Барселона», правда, в принципе хромала. Но всё же.

И, наконец, стоит отметить оборону «Хетафе». Если вынести за скобки пять мячей от банды Диего Симеоне, то команда пропустила только дважды в семи последних матчах в разных турнирах. Солидно. У «Жироны» при этом наблюдается явная нехватка голов. А при таких раскладах ставка Х2 выглядит заманчиво. Скорее всего, счёт будет в районе 0:0.

Экспресс на главные матчи 14 февраля

Ставка 1: победа «Салавата Юлаева» в матче с «Ак Барсом» с учётом ОТ и буллитов за 1.76.

Ставка 2: обе забьют и «Челси» не проиграет «Брайтону» за 2.20.

Ставка 3: «Хетафе» не проиграет «Жироне» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.76 х 2.20 х 1.85 = 7.16.