«Байер» — «Бавария». Три причины, почему Хаби Алонсо не проиграет

Очередная еврокубковая неделя позади, возвращаемся на внутреннюю арену. Тем более что игры здесь ничуть не хуже. В субботу, 15 февраля, на стадионе «БайАрена» в Леверкузене состоится матч 22-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Бавария». Конечно же, это центральная встреча. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч «Байер» — «Бавария» 15 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 2.28, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Байера» оценивается коэффициентом 3.20, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.70.

Вместе с тем аналитики считают, что матч «Байер» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.52. Самый вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Байер» — «Бавария» (15.02.2025)

Между «Байером» и «Баварией» разворачивается серьёзная борьба за победу в чемпионской гонке. Перед 22-м туром леверкузенская команда располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 46 очков. Отставание от лидирующих мюнхенцев составляет восемь очков. Фактически последние переживут даже поражение в очной встрече.

К слову, исключать поражение как раз таки не стоит. Во-первых, потому что баварцы разучились играть против леверкузенцев, когда к тем пришёл Хаби Алонсо. Начиная с марта 2023 года соперники встретились пять раз в разных турнирах. Две встречи завершились вничью, и трижды победу праздновал испанский специалист.

За это время «Бавария» успела поменять двух тренеров, но ни Юлиан Нагельсман, ни Томас Тухель, ни Венсан Компании не сумели справиться с Хаби Алонсо. У последнего есть ещё как минимум один шанс, чтобы нарушить эту тенденцию. Однако «Байер» слишком хорош сейчас, чтобы соперник рассчитывал на пешую прогулку. И это — второй фактор.

Леверкузенский клуб потерпел два поражения на общем этапе Лиги чемпионов, и соперники там были сильнейшие. 0:4 леверкузенцы получили от почти безукоризненного «Ливерпуля» и 1:2 — от мадридского «Атлетико», который в этом сезоне крайне хорош. При этом во втором случае логичнее было бы увидеть ничью.

Третья причина успеха Хаби Алонсо в предстоящем матче с «Баварией» заключается в свежести футболистов. Венсан Компани возил своих подопечных на неделе в Шотландию, на первую стыковую игру плей-офф Лиги чемпионов с «Селтиком». Баварцы, конечно, выиграли — со счётом 2:1, но потратили очень много сил, чтобы раскрыть соперника. А ведь ещё же перелёты!

Вот и получается, что «Байер», который всю неделю готовился к предстоящему матчу, должен выглядеть как минимум не хуже. Кроме того, в этом сезоне наблюдается тенденция с низкой результативностью в очных противостояниях. А при таких раскладах 1Х через тотал меньше 3.5 мяча выглядит заманчиво. 1:1 или даже 2:1 в пользу хозяев? Вполне возможно!

Ставка: «Байер» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.